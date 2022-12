Kranjec se bo boril za stopničke, Hadalin razočaran, Švicar razred zase

V Alta Badii je s prvo vožnjo najbolje opravil Švicar Marco Odermatt, ki je v tej sezoni v izjemni formi. Švicar je namreč dobil prvi dve veleslalomski preizkušnji sezone v Söldnu in Val d'Iseru, v nedeljo je bil tretji, vodi pa tako v skupnem kot tudi veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Švicar je s številko dve ob prihodu v cilj za kar 1,22 prehitel Žana Kranjca, ki je na progi Gran Risa nastopil s številko ena, in je v prvi vožnji zasedel četrto mesto. Manj kot sekundo je za Švicarjem zaostal le Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,60), tretji je Švicar Loic Meillard (+1,10).

Zmagovalec nedeljskega veleslaloma Norvežan Lucas Braathen je odstopil.

Marco Odermatt je bil v prvi vožnji razred zase. Foto: Guliverimage

Drugi Slovenec na startni listi, Štefan Hadalin, je nastopil s številko 44 in je bil z zaostankom 4,77 prepočasen za drugo vožnjo. Osvojil je 34. mesto.

Finale se bo začel ob 12.30.

Naslednja tekma specialiste za tehnični disciplini čaka 22. decembra, ko se bodo pomerili na slalomu v Madonni di Campiglio, naslednji veleslalom pa bo 7. januarja v Adelbodnu v Švici.

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Marco Odermatt (Švi) 696

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 525

3. Lucas Braathen (Nor) 315

4. Matthias Mayer (Avt) 268

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 252

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 225

7. Alexis Pinturault (Fra) 212

8. Johan Clarey (Fra) 198

9. James Crawford (Kan) 197

10. Manuel Feller (Avt) 195

11. Žan Kranjec (Slo) 185

...

43. Martin Čater (Slo) 40

55. Štefan Hadalin (Slo) 29

57. MIha Hrobat (Slo) 27

Veleslalomski seštevek:

1. Marco Odermatt (Švi) 260 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 185

2. Žan Kranjec (Slo) 185

4. Lucas Braathen (Nor) 179

5. Manuel Feller (Avt) 115

...

19. Štefan Hadalin (Slo) 29