Gneča na vrhu, Američanka poskrbela za presenečenje, kaj pa Slovenke?

Na 60. Zlati lisici, ki jo petič zapored gosti Kranjska Gora, so alpske smučarke opravile prvo vožnjo veleslaloma za svetovni pokal. Po polovici preizkušnje je v zgoščenem boju za vrh v vodstvu Slovakinja Petra Vlhova, prve tri smučarke pa loči le 15 stotink sekunde. Kot edina Slovenka se je izmed četverice v finale zavihtela Ana Bucik (+1,96), ki bo v finalu, ki se bo začel ob 12.30, napadla z 19. pozicije. Za organizatorji je sicer neprespana noč, saj so se bali sneženja (napoved za soboto je bila do 30 centimetrov snega). A ponoči je v Podkorenu še deževalo. Zjutraj je začelo v zgornjem delu proge rahlo snežiti, na ciljni strmini in v cilju pa rahlo dežuje.