Alpske smučarke bi morale sezono hitrih disciplin odpreti sredi novembra z dvema smukoma pod Zermattom, a vreme organizatorjem ni dovoljevalo izvedbe nobene tekme. V novo tekmovalno obdobje so tako vstopile z zamudo, in sicer v Švici, natančneje v St. Moritzu.

Specialistke za hitre discipline so se za uvod v zahtevnih razmerah s slabo vidljivostjo, ki se je sploh v zgornjem delu iz nastopa v nastop še slabšala, pomerile v superveleslalomu. Z vrtoglavo in napadalno vožnjo je s progo daleč najhitreje opravila Italijanka Sofia Goggia. Skoraj sekundo je za njo zaostala drugouvrščena Avstrijka Cornelia Hütter (+0,95), najboljša v superveleslalomskem seštevku lanske sezone Lara Gut-Behrami je osvojila tretje mesto (+1,02).

Najboljše tri s prvega superveleslaloma: Sofia Goggia, Cornelia Hütter in Lara Gut-Behrami. Foto: Guliverimage

Goggia je osvojila 23. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko. To je bila prva zmaga na superveleslalomu za 31-letnico iz Bergama v dveh letih, pred St. Moritzem je nazadnje v tej disciplini slavila 19. decembra 2021 v Val d'Iseru. Italijanka, ki je od začetka sezone nastopila na vseh štirih ženskih veleslalomih in s tem zapolnila vrzel ob odpovedanih smukih, se je s 23 zmagami na vrhu lestvice najboljših Italijank izenačila s Federico Brignone, ki je bila danes peta.

"Ko sem prišla v cilj in videla svojo prednost skoraj ene sekunde, sem najprej pomislila, da se ne bo obdržala. Prvi občutki so bili, da sem bila prepočasna v vseh zavojih, saj moja linija ni bila prava, a sem očitno dobro pritiskala v najbolj težkih odsekih strmine, kjer sem dobro prebrala valove in ustvarila razliko v primerjavi z drugimi," je bila po tekmi presenečena Goggia.

Sofia Goggia je bila daleč najhitrejša. Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec: To danes je bilo res slabo

Kot edina Slovenka na startu je s številko 21 nastopila Ilka Štuhec, ki pa se v zahtevnih razmerah nikakor ni znašla, že v zgornjem delu ni bila konkurenčna najboljšim, na koncu pa je njen zaostanek znašal 4,08, kar je ob prihodu v cilj takrat pomenilo zadnje mesto. Na koncu je osvojila 31. mesto med 47 uvrščenimi in ostala brez točk svetovnega pokala. Štuhčeva je na koncu za 30. mestom in prvo točko sezone zaostala sedem stotink sekunde.

Štajerka več pričakuje od sobote, ko je na urniku smuk. Na treningih smuka je bila druga, a proge ni presmučala pravilno, in peta.

"Če sem jedrnata, lahko rečem, da je bilo to danes res slabo. Sploh nisem napadala, bolj ali manj sem se borila za preživetje, bila sem preveč pasivna in sem hitro nabrala visok zaostanek. Sofia je peljala res neverjetno, tudi ostale punce so napadale. To je bil dan za pozabo, skoncentrirati se moram na jutri. Vem, kaj še lahko izboljšam iz zadnjega treninga, to bo nov dan in vem, kaj moram postoriti," je po koncu dejala 32-letna Mariborčanka.

V nedeljo bo na švicarskem prizorišču še en superveleslalom.

St. Moritz, superveleslalom: 1. Sofia Goggia (Ita) 1:16,63

2. Cornelia Hütter (Avt) 1:17,58 +0,95

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:17,65 +1,02

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:17,71 +1,08

5. Federica Brignone (Ita) 1:17,84 +1,21

6. Stephanie Venier (Avt) 1:18,21 +1,58

7. Marta Bassino (Ita) 1:18,40 +1,77

8. Corinne Suter (Švi) 1:18,54 +1,91

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:18,70 +2,07

10. Mirjam Puchner (Avt) 1:18,90 +2,27

...

31. Ilka Štuhec (Slo) 1:20,69 +4,06

... Svetovni pokal, razvrstitev, ženske:

- skupno (8/43):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 520 točk

2. Petra Vlhova (Svk) 391

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 385

4. Federica Brignone (Ita) 365

5. Sara Hector (Šve) 296

6. Sofia Goggia (Ita) 206

7. Lena Dürr (Nem) 190

8. Zrinka Ljutić (Hrv) 173

9. Valerie Grenier (Kan) 171

10. Katharina Liensberger (Avt) 163

...

26. Ana Bucik (Slo) 62

39. Andreja Slokar (Slo) 36

63. Neja Dvornik (Slo) 13

... Superveleslalom, ženske (1/11):

1. Sofia Goggia (Ita) 100 točk

2. Cornelia Hütter (Avt) 80

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 60

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 50

5. Federica Brignone (Ita) 45

6. Stephanie Venier (Avt) 40

7. Marta Bassino (Ita) 36

8. Corinne Suter (Švi) 32

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 29

10. Mirjam Puchner (Avt) 26

...

