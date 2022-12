Fantastična Ilka Štuhec po skoraj štirih letih spet na zmagovalnem odru!

Ilka Štuhec je smukaško preizkušnjo v St. Moritzu v Švici končala na izjemnem drugem mestu. To so njene prve zmagovalne stopničke po skoraj štirih letih, kar pomeni, da je bila menjava smučarske opreme zadetek v polno. Zmagala je Italijanka Sofia Goggia, ki si je na petkovem smuku poškodovala levo roko in je morala zvečer v Milanu pod nož, tretje mesto je osvojila Nemka Kira Weidle.

V živo: Smuk (ž):

To je 20. smukaška zmaga za Sofio Goggia, ki so ji v petek po poškodbi leve roke v bolnišnici v Milanu v dlan vstavili vijake in ploščico in je danes nastopala s posebno opornico, prilepljeno na smučarsko palico, in 18. zmagovalne stopničke za Ilko Štuhec, ki je za vodilno v posebni smukaški razvrstitvi zaostala 43 stotink sekunde.

Skoraj štiri leta brez zmagovalnega odra

32-letna Mariborčanka že dolgo ni okusila slasti zmagovalnega odra. Februarja 2019 je v Areju na Švedskem osvojila naslov svetovne smukaške prvakinje, v svetovnem pokalu pa na zmagovalni oder nazadnje stopila 19. januarja 2019, ko je bila na smuku v Cortini d'Ampezzo tretja.

Neustrašna Italijanka Sofia Goggia je le nekaj ur po posegu v Milanu odbrzela do svoje 20. smukaške zmage. Foto: Guliverimage

Več sledi ...

Preberite še: