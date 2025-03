Veleslalomski spektakel v Kranji Gori odpira Žan Kranjec

Najboljši alpski smučarji sveta so zbrani v Kranjski Gori, kjer bo danes na sporedu sedmi veleslalom v tej sezoni svetovnega pokala. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finale bo ob 12.30. Na startu so trije Slovenci, Žan Kranjec, Anže Gartner in Miha Oserban.

"Zelo rad imam ta teren. Na koncu pa bo treba smučati, kot znam. Večkrat sem že pokazal, da če to naredim, sem hiter," je pred domačo veleslalomski tekmo svetovnega pokala na podkorenski strmini povedal slovenski adut Žan Kranjec.

Na sedmem veleslalomu sezone bo startal kot prvi, v seštevku te discipline pa z 222 točkami zaseda četrto mesto. Najboljši veleslalomist zime, Švicar Marco Odermatt, ima startno številko štiri, dve pa njegov najbližji zasledovalec Alexander Steen Olsen iz Norveške.

Lani je Pokal Vitranc odpadel zaradi dežja in previsokih temperatur, leta 2023 pa je oba veleslaloma dobil Odermatt. Črni scenarij letos ni najbolj verjeten, je pa povsem mogoče, da se bodo tekmovalci na podkorensko progo pognali z rezervnega, nižjega starta.

Za organizatorji tekme je sicer naporna noč. Kombinacija dežja in mokrega snega v petek sta jim povzročila obilico dela, je poročala RTV Slovenija. "V zgornjem delu je zapadlo dobrih 20 cm snega. Ves teren je obdelan, zdaj gremo progo posolit. Zgodaj zjutraj, ob treh, bomo še enkrat na teren in s soljo in vodo pripravili progo," je za Val 202 dejal vodja tekmovanja Janez Šmitek.

Slovenske barve bosta branila še Anže Gartner in Miha Oserban, ki imata startni številki 66 in 67.

Kranjska Gora, veleslalom, startna lista: 1. Žan Kranjec (Slo)

2. Alexander Steen Olsen (Nor)

3. Filip Zubčić (Hrv)

4. Marco Odermatt (Švi)

5. Lois Meillard (Fra)

6. Henrik Kristoffersen (Nor)

7. Thomas Tumler (Švi)

8. Thibaut Favrot (Fra)

9. Luca De Aliprandini (Ita)

10. Marco Schwarz (Avt)

11. Stefan Brennsteiner (Avt)

12. Atle Lie Mcgrath (Nor)

13. Raphael Haaser (Avt)

14. River Radamus (ZDA)

15. Timon Haugan (Nor)

…

66. Anže Gartner (Slo)

67. Miha Oserban (Slo)

Svetovni pokal, veleslalomski seštevek (6/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 360 točk

2. Alexander Steen Olsen (Nor) 289

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 279

4. Žan Kranjec (Slo) 222

...

