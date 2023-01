Po finalu preobratov Yule slavi, Ryding pridobil 14 mest

Po prvi vožnji je vodil Avstrijec Manuel Feller in imel lepo prednost pred drugimi smučarji, a je kmalu po štartu naredil napako in odstopil. Največji skok po rezultatski lestvici je naredil Dave Ryding. Lanski zmagovalec znamenitega slaloma je napredoval za kar 14 mest in končal na odličnem drugem mestu. Daniel Yule je na najvišjo stopničko napredoval s sedmega mesta.

Norvežanu Henriku Kristoffersenu se prva vožnja ni posrečila najbolje. Zato pa je v finalu kot peti za devet mest popravil svojo uvrstitev iz prve vožnje. Kar pa je bilo še vedno premalo za ubranitev rdeče majice vodilnega. To je znova oblekel njegov rojak tokrat tretjeuvrščeni Lucas Braathen (370 točk), ki je Kristoffersena prehitel za zgolj pet točk v seštevku discipline.

Hadalin in Marovt tekmovanje končala v prvi vožnji

Štefan Hadalin je ostal brez finala. Foto: Reuters Slovenske barve sta branila Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Prvi je v prvi vožnji za vodilnim Avstrijcem zaostal več kot dve sekundi in pol (+2.70) in se mu ni uspelo uvrstiti v finale. Njegov čas je na koncu zadostoval za 34. mesto. Tijan Marovt je šel na progo s številko 64, a je kmalu po štartu odstopil.

"Prva tekma v zimskih pogojih. Niso bili sicer za vse enaki, a je bilo mogoče dobro smučati. Štefan ... Štefan je začel precej solidno, predvsem med prvim in drugim vmesnim časom je bil zelo hiter. Spodaj pa je izgubil mnogo preveč. Če na kratkih odsekih izgubiš po osem, devet desetink, je to mnogo preveč," je črto pod kitzbühelski slalom potegnil glavni trener slovenske ekipe Klemen Bergant. "Tijan je začel odlično. Že dolgo ni na tekmah tako dobro smučal. A mogoče so svetovni pokali preveliki zanj. Je pa pokazal lep obraz. Prišel bo tudi čas, ko se mu bo sestavila vožnja."

Kitzbühel, slalom (m):



1. Daniel Yule (švi) 1:44,63

2. Dave Ryding (VB) +0,40

3. Lucas Braathen (Nor) +0,41

4. Linus Strasser (Nem) +0,42

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,47

6. Loic Meillard (Švi) +0,53

7. Ramon Zenhausern (Švi) +0,58

8. Clement Noel (Fra) +0,71

9. Adrian Pertl (Avt) +0,72

10. Fabio Gstrein (Avt) +1,13



Vrstni red v svetovnem pokalu (23/39):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.186 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 961

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 710

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 677

5. Lucas Braathen (Nor) 585

6. Loic Meillard (Švi) 547

7. Alexis Pinturault (Fra) 437

8. Manuel Feller (Avt) 406

9. Marco Schwarz (Avt) 377

10. Daniel Yule (Švi) 334

...

13. Žan Kranjec (Slo) 290

65. Miha Hrobat (Slo) 67

67. Martin Čater (Slo) 65

74. Štefan Hadalin (Slo) 51



Slalomski seštevek:



1. Lucas Braathen (Nor) 370 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 365

3. Daniel Yule (Švi) 334

4. Loic Meillard (Švi) 262

5. Manuel Feller (Avt) 241

6. Linus Strasser (Nem) 240

7. Marco Schwarz (Avt) 153

8. Ramon Zenhäusern (Švi) 147

9. David Ryding (VB) 144

10. Tommaso Sala (Ita) 143

...

36. Štefan Hadalin (Slo) 22