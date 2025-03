Žan Kranjec mora za bron obrniti rezultatsko krivuljo

Po odpovedi smuka v italijanski Aosti alpske smučarke čaka samo še finale sezone v Sun Valleyju od 22. do 27. marca, alpski smučarji pa ta konec tedna pred odhodom v ameriški Idaho tekmujejo še v tehničnih disciplinah v Hafjellu na Norveškem. Slovenske barve na sobotnem veleslalomu (prva vožnja ob 9.30, finale ob 12.30) brani Žan Kranjec.

Z dvema zmagama je bil junak pokala Vitranc pred dvema tednoma v Podkorenu Henrik Kristoffersen. Foto: Reuters Veleslalomisti so bili nazadnje v akciji pred dvema tednoma na pokalu Vitranc v Podkorenu, ko sta Henrik Kristoffersen in Lucas Pinheiro Braathen premagala tretjega Marca Odermatta. Mali kristalni globus tako pred zadnjima dvema tekmama še ni oddan. Švicarski šampion ima samo še 41 točk prednosti pred norveškim tekmecem. Brazilec, ki je še predlani nastopal za Norveško, se je vključil v boj za bronasto kolajno v veleslalomu. Je 60 točk za trenutno tretjim Alexandrom Steenom Olsenom.

Žan Kranjec ima še štiri točke manj, v igri za tretje mesto pa je tudi Loic Meillard. Prav slovenski veleslalomski as je trenutno v slabši formi. Sezono je začel s šestim in tretjim mestom, na zadnjih dveh tekmah svetovnega pokala pa končal na 11. in 16. mestu. Enajsti je bil tudi na svetovnem prvenstvu. Smučar iz Bukovice pri Vodicah ima štartno številko šest.

Alpsko smučanje, Hafjell, veleslalom (m), štartna lista:



1. Loic Meillard (Švi)

2. Marco Odermatt (Švi)

3. Alexander Steen Olsen (Nor)

4. Filip Zubčić (Hrv)

5. Thomas Tumler (Švi)

6. Žan Kranjec (Slo)

7. Henrik Kristoffersen (Nor)

8. Timon Haugan (Nor)

9. Lucas Pinheiro Braathen (Nor)

10. Atle Lie McGrath (Nor)

11. Marco Schwarz (Avt)

12. Raphael Haaser (Avt)

13. Luc de Aliprandini (Ita)

14. Thibault Favrot (Fra)

15. Stefan Brennsteiner (Avt)



Veleslalomski seštevek (7/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 420 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 379

3. Alexander Steen Olsen (Nor) 301

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 241

5. Žan Kranjec (Slo) 237

6. Loic Meillard (Švi) 234