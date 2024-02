Marovt v Chamonixu slovenski osamljeni jezdec

V Franciji bo svoje prve točke v svetovnem pokalu v karieri lovil 25-letni Mariborčan Tijan Marovt, ki bo tudi edini Slovenec na startu, saj je Štefan Hadalin sklenil svojo športno pot. Žan Kranjec bo ta konec tedna treniral veleslalom na domačem terenu v Kranjski Gori.

Marovt je v svetovnem pokalu zbral 22 nastopov, a prav na nobenem ni bil del najboljših tridesetih, ki so se za točke merili v drugi vožnji tekem. Slovenec ima startno številko 52.

Nemec Linus Strasser je zmagal na zadnjih dveh slalomih v Kitzbühelu in pod žarometi v Schladmingu. V Adelbodnu in Wengnu pred tem je slavil Avstrijec Manuel Feller, ki vodi v posebnem slalomskem seštevku, pred Strasserjem na drugem mestu ima prednost 132 točk. Feller je dobil tudi uvodni slalom v Gurglu, v Madonni di Campiglio je zmagal njegov rojak Marco Schwarz, ki je po poškodbi že končal sezono.

V Chamonixu bo na sporedu sedmi moški slalom v sezoni. Na sporedu je 11 moških tekem v slalomu ter finalna v Saalbachu, na kateri ima pravico do nastopa le najboljših 25.

Karavana se bo po Chamonixu preselila v Bansko v Bolgariji, kjer bosta 10. in 11. februarja veleslalom in slalom, nato sledi postanek v Kvitfjellu s smukom in superveleslalom 17. in 18. februarja. Po Norveški smučarje čaka pot čez veliko lužo na mini ameriško turnejo od 24. februarja do 3. marca s petimi preizkušnjami, veleslalomom in slalomom na prizorišču Palisades Tahoe ter dvema veleslalomoma, tudi nadomestnim za Sölden, in slalomom v Aspnu.

Po vrnitvi iz ZDA se bo karavana ustavila v Sloveniji na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer bosta še zadnji dve priložnosti za izboljšanje točkovnih seštevkov na veleslalomu in slalomu pred finalom sezone v Saalbachu.

Chamonix, slalom startna lista: 1. Manuel Feller (Avt)

2. Clement Noel (Fra)

3. Loic Meillard (Švi)

4. Linus Strasser (Nem)

5. Daniel Yule (Švi)

6. Henrik Kristoffersen (Nor)

7. Timon Haugan (Nor)

8. Tommaso Sala (Ita)

9. Marc Rochat (Švi)

10. Alexander Steen Olsen (Nor)

11. Ramon Zenhausern (Švi)

12. Dave Ryding (VBr)

13. Atle Lie McGrath (Nor)

14. Kristoffer Jakobsen (Šve)

15. Fabio Gstrein (Avt)

…

52. Tijan Marovt (Slo)

