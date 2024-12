Prvi se bo na progo podal Švicar Loic Meillard, vodilni veleslalomist sezone, Norvežan Henrik Kristoffersen, ima štartno številko 3. Najboljši veleslalomist prejšnje zime Švicar Marco Odermatt, ki je v soboto dobil smuk v sosednji dolini Gardena, bo nastopil kot peti. V tej sezoni je na dveh veleslalomih odstopil, na prejšnjem pa zmagal.

Žan Kranjec je v začetku decembra v Beaver Creeku v ZDA že stopil na oder za zmagovalce, ko je bil tretji. V veleslalomskem seštevku svetovnega pokala pa po treh tekmah zaseda celo drugo mesto, saj nastopa zelo konstantno. Bil je še šesti in osmi. Za vodilnim Kristoffersenom zaostaja 38 točk. Kranjec ima tokrat številko 7.

Na progi Gran Risa Kranjec nastopa zelo dobro, ta je pravzaprav njegova najuspešnejša. Od 15 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu jih je kar pet dosegel tu. Je bilo pa vseh pet tretje mesto.

Alta Badia, veleslalom (m), štartna lista:



1. Loic Meillard (Švi)

2. Filip Zubčić (Hrv)

3. Henrik Kristoffersen (Nor)

4. Thomas Tumler (Švi)

5. Marco Odermatt (Švi)

6. Alexander Steen Olsen (Nor)

7. Žan Kranjec (Slo)

8. River Radamus (ZDA)

9. Stefan Brennsteiner (Avt)

10. Marco Schwaru (Avt)

11. Joan Verdu (And)

12. Alexis Pinturault (Fra)

13. Gino Caviezel (Švi)

14. Luca de Aliprandini (Ita)

15. Atle Lie McGrath (Nor)

...

21. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)