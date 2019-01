Alenka Čebašek in Katja Višnar deveti v Dresdnu, Eva Urevc zbolela

Prva švedska ekipa je zmagala na ekipnem sprintu 6 X 1,6 kilometra na tekmi za svetovni pokal v teku na smučeh v nemškem Dresdnu, Slovenki Alenka Čebašek in Katja Višnar sta bili deveti (+31,39). Druga je bila druga švedska ekipa, tretja prva norveška, četrte pa ZDA; vse omenjene so zaostale 1,11 sekunde, zato je o razvrstitvi odločal fotofiniš.

Eva Urevc je zbolela in zato skupaj z Vesno Fabjan nista štartali, Miha Šimenc in Janez Lampič ter Luka Prosen in Andrej Jenko pa si v kvalifikacijah niso zagotovili nastopa na tekmi najboljše deseterice. Šimenc in Lampič sta zgodovinsko prvo slovensko moško uvrstitev v ekipni finale zgrešila v samem finišu. V hitrejši skupini B sta bila osma, le 22 stotink za prvo švedsko postavo, ki si je na sedmem mestu kot zadnja zagotovila finale.

Končno zmago sta slavila Erik Valnes in Sindre Björnestad Skar v prvi ekipi Norveške, sledila sta rojaka Paal Golberg in Eirik Brandsdal z 0,75 sekunde zaostanka, tretja sta bila Rusa Artem Malcev in Gleb Retivič (+0,80). V ženski konkurenci sta bili najboljši Stina Nilsson in Maja Dahlqvist, drugi sta bili Ida Ingemarsdotter in Jonna Sundling, tretji pa Mari Eide in Maiken Caspersen Falla.

Čebaškova in Višnarjeva, tretji v prvi kvalifikacijski skupini, sta dobro začeli finalni boj in bili z dobro sekundo zaostanka za vodilnimi v prvih predajah, ves čas okrog petega mesta. Res pa je, da sta bili uvodni predaji zelo počasni.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Čebaškova se je zapletla z Rusinjo

Za edini slovenski predstavnici na tekmi je bilo skoraj vsega konec na vrhu vzpona, ko je padla Rusinja Tatjana Alešina, takoj za njo pa je bila Čebaškova in se zaletela v Rusinjo. Ta se je na to odzvala zelo agresivno in še dodano zaustavila Čebaškovo.

"Seveda sem si želela več kot te končne uvrstitve, danes sva bili s Katjo tega tudi sposobni, a spet se mi je pripetil padec, Rusinja je padla pred mano. Tam sva izgubili veliko časa, da sva se pobrali in šli naprej. Skupina ti uide in težko jo je ujeti. Sicer nama je uspelo priključiti, a že s tem, ko sva jih lovili, sva porabili veliko energije ... Ne smem biti preveč razočarana, to je šport in tako je. Rusinja je padla tik pred mano, bila sem takoj za njo, padla sem nanjo. Nemogoče se je bilo padcu izogniti, na to nisem mogla vplivati. Sama niti ne vem, kako je padla ona. Potem sem razmišljala, da sem ji morda zapeljala na smuči in jo je to vrglo iz ritma. Med tekmo se vse dogaja zelo hitro in stvari sploh ne registriraš," je povedala Čebaškova.

Slovenki sta zato zaostali za več kot 11 sekund za vodilno osmerico tekmovalk. Višnarjevi je predala dobrih 11 sekund za vodilnimi in sama nato predzadnjo predajo dobila osem sekund za najboljšimi. A se Čebaškova, ki je očitno v zelo dobri formi v zadnjem obdobju, ni predala in se je vodilnim priključila.

Čebaškova je imela med predajo že vsega 1,74 sekunde zaostanka za tedaj vodilno Češko. A se je razlika ob predaji precej povečala, saj so obe švedski štafeti ter najboljša norveška zelo pospešili in te tri ekipe so si ob predaji priborile nekaj prednosti pred prvimi zasledovalkami. Čebaškova je tako Višnarjevi predala 6,25 sekunde za Švedsko na prvem mestu, prednost pa je nato po silovitem ritmu, ki ga je narekovala vodilna trojica, vse bolj naraščala.

Prvim trem sta se ob koncu priključili ZDA in Švica, Američanki pa sta se celo vpletli v boj za drugo mesto. V poravnanem boju trojice ekip pa sta v boju s Skandinavkami potegnili krajši konec v fotofinišu ter zasedli četrto mesto, Švicarki na petem mestu pa sta zaostali 2,2 sekunde. Druga norveška ekipa je bila za zmagovalkami že 14,2 sekunde, sledili sta druga nemška zasedba, prva se ni prebila na tekmo, in Češka na osmem mestu. Rusinji sta bili na zadnjem mestu več kot 23 sekund za Slovenkama, ki sta v pokalu narodov končali sedmi.

Svetovni pokal se bo nadaljeval konec prihodnjega tedna v estonskem Otepääju s sodobnima sprintoma in nedeljskima tekoma na razdaljah.