Po 45 letih, ko je Petar Popangelov zmagal na isti datum leta 1980, se Bolgarija veseli nove zmage v alpskem smučanju. Albert Popov je v razburljivi tekmi v Madonni di Campiglio premagal konkurenco in se razveselil zgodovinskega dosežka.

Popov je imel štartno število 20 in bil po prvem teku osmi. Finalno vožnjo je odpeljal v velikem slogu in z 52,18 sekunde postavil najboljši dosežek. Njegova zmaga je prišla, ko so številni favoriti, vključno z Manuelom Fellerjem in vodilnim po prvem teku Atlejem Liejem McGrathom, naredili napake in odstopili.

"To je uresničitev sanj. Pomeni vse – trdo delo, vsa leta stran od družine, ko sem prestajal težke treninge."

Poudaril je, da ta zmaga ni le osebna, ampak tudi namenjena za spodbudo mladim bolgarskim smučarjem: "Želim videti več otrok na smučeh v Bolgariji."

Kaj kmalu pa te zmage ne bi bilo, če mu sreča ne bi bila naklonjena leta 2015, ko je bil udeležen v prometni nesreči.

Na cesti med vznožjem ledenika Rettnbach in krajem Sölden na avstrijskem Tirolskem je bil v avtu skupaj z Dragom Grubelnikom in Dimitrom Hristovim. Vsega nekaj minut po končanem treningu je z vozilom bolgarske reprezentance, v kateri je Grubelnik deloval kot trener, zdrsnil s ceste in v razbitinah končal kar 270 metrov nižje.

Drago Grubelnik se je tragično ponesrečil leta 2015 v prometni nesreči. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenski olimpijec je zaradi hudih poškodb umrl po prevozu v bolnišnico Murnau, medtem ko sta njegova sopotnika v bolnišnici v Innsbrucku uspešno okrevala.

"Drago je bil prijeten fant. Vedno se je smejal. Še več, s svojim humorjem je skrbel, da je bilo prijetno tudi njegovim sogovornikom. Cenil sem tudi njegove trenerske vrline. Njegovi treningi so bili kakovostni. Veliko sem se naučil. Žal mi je, da ga ni več med nami. Pogosto mislim nanj. Skorajda vedno, ko stopim na smuči," je pred leti za Sportal dejal Popov, ki je bil v času nesreče star le 17 let.

In Popov se je takrat dobro spominjal Dragovih besed. "Ko je vozilo zdrsnilo s ceste v prepad, je dejal: 'Žal mi je, fanta, ubil sem vaju!' Kot kaže, je mislil, da je bila to njegova napaka. Bilo je kot v nočni mori. Prav ničesar nisem čutil. Slišal sem zgolj kričanje," se je takrat za naš medij spomnil Popov, ki si je v nesreči zlomil nogo in imel poškodovano oko, medtem ko je Hristov utrpel poškodbe reber in kolena.