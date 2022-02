Aktivnost, ki po priljubljenosti začenja prekašati vse zimske športe

Tek na smučeh je vedno bolj priljubljena zimska aktivnost, saj gre za zelo naravno gibanje, ki je tudi prijazno do narave, primerno za vse ljudi in cenovno dostopno.

Slovenija je pravi raj za ljubitelje teka na smučeh. Foto: Shutterstock

Lokacije, kjer so urejene proge za tek na smučeh, veljajo za ene lepših pri nas. Tečete lahko skoraj povsod, kjer je sneg – v Ratečah, v Planici, Kranjski Gori, na Jezerskem, na Pokljuki, na Rogli, na Arehu, v Bohinju, na Blokah in povsod, kjer se lahko pohvalijo z dovolj debelo snežno odejo.

Kdor še ni vešč te aktivnosti, se lahko odloči tudi za tečaj teka na smučeh, kjer se bo pod vodstvom vaditelja seznanil s to priljubljeno aktivnostjo.

V Ratečah, na Kranjski Gori, Rogli in Arehu so to zimo na voljo tečaji teka na smučeh zavarovalnice Vzajemna, ki potekajo med konci tedna od 9. do 13. ure. Med učitelji je tudi uspešna športnica Ana Tancik.

V eni uri močno premigaš celotno telo

Učna ura se začne s predstavitvijo učiteljev, ki obrazložijo klasično in drsalno tehniko, pojasnijo nekaj dejstev glede opreme in jo tudi pregledajo. Foto: Shutterstock

"Ta dejavnost mi je zelo blizu. Oče me je na tekaške smuči postavil pri sedmih letih. Všeč mi je, ker je dostopno. Če je dovolj snega, se proga lahko potegne tudi po vaških poljih in lahko začneš teči že pred domačim pragom. V eni uri lahko narediš kar veliko razdaljo in močno premigaš celotno telo. Tudi karte so precej cenejše. Recimo na Jezerskem za 15 kilometrov prog stane šest evrov, kar je res dostopno. Tam sicer nisi ves dan, vendar narediš veliko za kondicijo," pripoveduje Ana Tancik, ki dela kot vaditeljica na tečajih teka na smučeh zavarovalnice Vzajemna, ki svojim zavarovancem ponuja brezplačne tečaje za odrasle.

Tek na smučeh je primeren za vse ljudi, treba si je izbrati samo primeren teren, da ni preveč zahteven, imeti primerno opremo in se "oborožiti" z dobro voljo, ki pride sama od sebe, ko naredimo prvih nekaj metrov po naravi. Začetnikom največjo nevarnost predstavlja padec na zadnjico, drugih večjih težav pa ni.

Na enem tečaju sodelujejo štirje učitelji, ki si med seboj razdelijo vadeče. Že prej se dogovorijo, kdo bo učil klasično in kdo prosto tehniko. Vadeče razdelijo tudi glede predznanja. Nekaj je tudi takšnih, ki pridejo na osvežitveni tečaj, in nekaj jih pride tudi zato, da se naučijo druge tehnike.

Najprej jih naučijo klasične tehnike, ki je bolj naravna in podobna hoji, tako da znajo suvereno stopiti na smuči in da izgubijo strah, potem pa se lotijo tudi drsalne tehnike.

En tečaj in že postaneš suveren na smučeh

Na začetku tečaja se udeleženci in vaditelji pogovorijo o predznanju udeležencev in začnejo z gimnastičnimi vajami. Uvod popestrijo s kakšno šalo, da se vsi malce sprostijo. Foto: Shutterstock

Za učenje osnov posameznik potrebuje nekaj ur, potem pa se lahko samostojno odpravi na tek na smučeh. "Popolni začetniki se lahko že po nekaj urah tečaja čisto brez težav odpravijo na kilometrski krog, in to v različnih korakih ter s soročnim odrivom ali v diagonalnem koraku," je povedala Ana Tancik, ki je nazadnje učila "klasiko".

Klasična ali drsalna tehnika?

Foto: Shutterstock Poznamo klasično in drsalno oziroma prosto tehniko teka na smučeh. Kako se odločiti za ustrezno tehniko? "Tisti, ki več drsajo ali rolajo, imajo raje prosto tehniko, začetniki pa imajo raje klasiko, ker imajo občutek, da je v smučini več varnosti, saj jih 'drži' na progi, in se lahko posvetijo odrivom. Tudi tekači, ki veliko spremljajo tekmovalce, se velikokrat odločajo za prosto tehniko, ker že med spremljanjem tekem pilijo detajle in se na ta način tudi sami pripravijo na tečaje," je še povedala Ana Tancik.

Tudi od naklona proge je odvisna izbira proge. Za tek v klanec je boljša prosta tehnika, ker je za premagovanje klancev v klasični tehniki treba imeti močne roke oziroma je treba stopiti iz smučine in "štamfati" do vrha klanca.

Učenje poteka na progah za začetnike, ki so ravne in imajo veliko vzporednih smučin, da lahko smučajo tudi drug ob drugem. Kilometrski učni krog v Ratečah, kjer progi za učenje rečejo kar jasli, ima dva minimalna klančka, ki ju zmore vsak tekač.

Na tečaju se najprej lotijo privajanja na smuči, tako da se zavrtijo okrog svoje osi, izmenično dvigujejo noge na mestu in malce poskačejo. Ko gredo na smučino, najprej poskusijo soročno odrivanje. Da se malce razvedrijo in prekinejo stalno razmišljanje o tehniki teka, si privoščijo tudi kakšno igro, kot je kdo se boji črnega moža.

"Med igro, ko ne razmišljajo o tehniki, se pokaže, da že vsi zelo dobro znajo teči na smučeh. Takrat spontano tečejo in vidijo, da v bistvu ni tako težko," pripoveduje Ana Tancik.

Oprema: čevlji, smuči in palice

Tek na smučeh je zelo dostopen šport. Potrebujemo primerne čevlje. Obstajajo kombinirani čevlji, ki so primerni za klasični in prosti tek. Razlika je v tem, da so čevlji za prosti tek malce višji in okrog gležnja ojačani s plastiko ali karbonom. Značilni čevlji za klasičen tek pa so zelo nizki in so videti kot tekaški čevlji, le da imajo okrog gležnja malce več materiala, da nas ne prepiha.

Klasične smuči imajo bolj zaobljene špice in so precej daljše. Spodaj so lahko namazane ali narebrene, lahko pa uporabimo oprijemalno oblogo oziroma t. i. nanogrip ali posebne kože, ki poskrbijo, da nam smuči ne drsijo nazaj. Podoben način uporabljajo tudi turni smučarji pri hoji navkreber s smučmi.

Z oblogami poskrbimo, da smuči ni treba mazati z voski, kar je zelo zamudno, pod smučmi pa se nam lahko naredi cokel in se zelo težko poženemo naprej.

Smuči za drsalno tehniko so malce krajše od klasičnih, spredaj so tudi manj zaobljene, spodnja plast ni narebrena, mažemo jo pa po celotni dolžini smuči, medtem ko klasično mažemo samo na repih in spredaj, na sredini pa ne.

Aktivnost, primerna tudi za najmlajše Foto: Shutterstock Tudi otroci se lahko zelo hitro začnejo učiti teka smučeh. Najbolje da začnemo, ko otrok izrazi pripravljenost. Tekaške smuči za otroke so narejene tako, da lahko vanje stopi v navadnih čevljih. Palic velikokrat niti ne uporabljajo. Smuči so spodaj narebrene, tako da se postavi na smučino in samo hodi. Včasih jim v smučine postavijo teniške žogice, da jih samo brcajo naprej in se tako navadijo koraka na tekaških smučeh.

Je mogoče smuči tudi zamenjati?

Če želimo smuči za drsalno tehniko uporabljati za klasičen korak, nam bo drselo, spredaj pa so tudi špice, ki se nam pri klasičnem koraku lahko zataknejo v sneg. Klasične smuči pa za drsalni korak niso najprimernejše, ker bomo zaradi narebrene spodnje plasti veliko počasnejši.

Tudi palice se razlikujejo glede na tehniko. Za klasično tehniko so dolge med komolcem in rameni, odvisno od moči rok, za drsalno tehniko pa so dolge med brado in nosom.

Oblačimo se po plasteh, ker nam na teku hitro postane vroče. Uporabljamo smučarsko perilo, lahko oblečemo kakšen dres in ogrevalne hlače. Lahko tečemo tudi v navadni bundi, vendar jo bomo hitro slekli. "Zadnjič je bilo na tečaju zelo mrzlo, kar –9 stopinj Celzija, pa smo se vseeno zelo hitro začeli slačiti," pove Ana Tancik, ki najbolj uživa na progah na Jezerskem, sploh kadar se odpravi do stare žičnice, kjer se pred tekačem odprejo samo še stene. Idilično okolje smučarje obdari z veliko dodatne energije, zato je tek na smučeh tako čarobna aktivnost.