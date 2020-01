Žan Kranjec bo napadel s številko 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgoščen januarski program svetovnega pokala se za alpske smučarje nadaljuje v Švici. Adelboden gosti veleslalom, prva vožnja je predvidena ob 10.30. Od Slovencev bo nastopil le Žan Kranjec, ki je v tej sezoni že večkrat navdušil in je trenutno drugi veleslalomist sezone. Pred njim je le Henrik Kristoffersen. Slovenec bo nosil številko ena.

Alpski smučarji so zbrani v švicarskem smučarskem središču Adelboden, konec tedna bo to gostilo veleslalom in slalom. Danes se bodo tekmovalci podali v veleslalomski boj, ki se bo s prvo vožnjo začel ob 10.30.

Slovenske barve bo branil le Žan Kranjec, ki dokazuje, da spada v veleslalomski vrh. Trenutno je v seštevku discipline pred njim le Norvežan Henrik Kristoffersen. Sedemindvajsetletni Slovenec je na treh klasičnih veleslalomih sezone dvakrat stal na zmagovalnem odru (obakrat je bil tretji), enkrat pa tik pod njim. Kranjec bo nove stopničke napadel s številko ena.

Finalna vožnja je predvidena ob 13.30.

V nedeljo bo v Adelbodnu še slalom, na katerem bo ob Kranjcu nastopil tudi Štefan Hadalin.

Adelboden, veleslalom, 1. vožnja

