Shiffrinova peti slalomski globus potrdila s suvereno zmago

AARE, SVETOVNI POKAL – SLALOM (Ž)

Najboljša slalomistka zadnjih let Mikaela Shiffrin je znova dokazala, da ji v slalomu ni para. Peti kristalni globus v tej disciplini je potrdila z zanesljivo zmago. Najbližjo zasledovalko Wendy Holdener je prehitela za dobro sekundo in pol. le stotinko za Švicarko je končala Švedinja Frida Hansdotter.

Mikaela Shiffrin je pri 23 letih še petič zmagovalka slalomskega seštevka in drugič seštevka svetovnega pokala. Na zadnjem slalomu sezone je slavila s prednostjo, višjo od sekunde in pol. Foto: Reuters

Domačinka Frida Hansdotter, ki je v Pyeongchangu osvojila naslov olimpijske prvakinje v slalomu, je bila po prvi vožnji na šestem mestu, a je v finalu skočila na oder za zmagovalke s tretjim mestom (+1,59), ko je bila od drugouvrščene Holdenerjeve počasnejša za pičlo stotinko sekundo.

Od Slovenk do točk le Bucikova

Na startu so bile tri Slovenke in vse so se prebile v finale, v katerem so vse tekmo končale v cilju, a je točke osvojila le Ana Bucik, ki je bila 16. na prvi progi. Na finalu sezone se točke svetovnega pokala delijo le prvi petnajsterici.

Ana Bucik je na 15. mestu ujela točke. Foto: Getty Images

Sedemnajsto mesto po prvi vožnji je v finalu ubranila Meta Hrovat (+4,33), Maruša Ferk (+5,51) je na repu rezultatske lestvice ostala tudi po finalu. Na prvi progi je bila 21., na istem mestu je ostala tudi po finalu.

Bucikova in Ferkova sta si nastop na zadnjem slalomu v sezoni priborili z 22. in 25. mestom v seštevku discipline, Hrovatova pa si je povabilo na slalomski finale priborila kot aktualna mladinska svetovna slalomska prvakinja.

Shiffrinovi petič zapored mali kristalni globus

Slalomski mali kristalni globus je bil oddan že pred Švedsko. Osvojila ga je Shiffrinova, ki je predčasno potrdila tudi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku sezone.

V Aareju bosta v nedeljo na sporedu še moški slalom in ženski veleslalom, na katerem bosta slovenske barve zastopali Ana Drev in Meta Hrovat.