Na vrhu nič novega, Slovenci izpadli na prvi stopnički

Aare, svetovni pokal, ekipna tekma

Švedi so zmagovalci ekipne tekme finala smučarskega svetovnega pokala v Aareju. V finalu so premagali s 3:1 v zmagah premagali Francijo. Tretji so bili po hudem boju Nemci. Med osmimi nastopajočimi je bila tudi Slovenija, a je že na prvi stopnički morala priznati premoč Avstriji (1:3). Edino zmago je Sloveniji privozila Ana Bucik.

Slovenija se je za vstop v polfinale udarila z močno Avstrijo in pričakovano izpadla že na prvi stopnički. Slovenske barve so zastopali Ana Bucik, Meta Hrovat, Boštjan Kline in Martin Čater. Avstrijsko nasprotnico je premagala le Bucikova, preostali trije pa so morali stisniti desnico nasprotnikom.

Vlogo velikih favoritov so upravičili Švedi, ki so pred domačimi gledalci prišli do nove ekipe zmage. Premagali so Švico, Nemčijo, v finalu pa so pometli še s Francijo.

Švedi so ubranili lansko zmago, ko so bili najboljši na finalu sezone v Aspnu. Švedska je tretja reprezentanca, ki je ekipno tekmo dobila na domačem snegu. Avstrijci so bili ekipni zmagovalci tudi leta 2012, ko je bil finale v Schladmingu, Švicarji pa so zmagali tudi takrat, ko je bil finale v St. Moritzu (2016) in Lenzerheideju (2014).

Ekipna tekma

Četrtfinale

1: Slovenija : Avstrija 1:3

2: Norveška : Francija 1:3

3: Italija : Nemčija 0:4

4: Švica : Švedska 1:3

Polfinale

A: Avstrija : Francija 1:3

B: Nemčija : Švedska 1.3

Finale

Francija : Švedska 1:3

Mali finale

Avstrija : Nemčija 2:2*



* - boljši skupni čas vseh štirih nastopov.

