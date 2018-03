Kranjčevo sanjsko slovo s stopničkami

Žan Kranjec ima v tej zimi na svojem veleslalomskem računu 227 točk. Za primerjavo, lani jih je imel 155, predlanskim pa 91. Foto: Sportida

Medtem ko se je njegov trenerski štab proti Aareju, kjer se začenja finale svetovnega pokala, v ponedeljek podal s kombiji, pa je najmočnejši slovenski adut Žan Kranjec na Švedsko poletel danes. Ne glede na razplet sobotne preizkušnje je že jasno, da končuje svojo daleč najuspešnejšo sezono. Končal jo bo v elitni veleslalomski sedmerici, poleg tega pa je prvič v karieri stopil tudi na stopničke za zmagovalce tekme svetovnega pokala. Prav veliko na zadnji tekmi ne more izgubiti, tudi pridobiti ne. Zato bo to idealna priložnost, da v sproščenem nastopu pokaže, kar zna.

"Glavni cilj je opraviti dva dobra nastopa. Govorim o dveh vožnjah, v katerih bom pokazal, česa sem sposoben. Kljub dobrim rezultatom je namreč prav to tisto, kar sem pogrešal v iztekajoči se sezoni. Če mi bo to uspelo prav na zadnji tekmi sezone, bom zelo vesel. Rezultat pa … Da, želim na stopničke. A cilj sta predvsem dve kakovostni vožnji," razmišlja 24-letni Bukovčan, ki ob tem zagotavlja, da je, v primerjavi s preteklimi sezonami, še dovolj svež ter predvsem fizično in psihično močan za zadnji udarec.

Po Aareju sezone za Kranjca še ne bo konec. Foto: Sportida Tekmovati kot Kristoffersen

Ko mu je pred leti glavni trener Klemen Bergant napovedal boj za najvišja mesta, je bil njegov pogled še nezaupljiv. Zdaj tudi sam verjame, da se lahko ob pravem pristopu na vsaki veleslalomi tekmi poteguje za najvišja mesta. To je potrdil tudi na zadnjih tekmah, na katerih je znal unovčiti vrhunsko kondicijsko pripravljenost, tehnično podkovanost in zaupanje, ki ga čuti do opreme in samostojne ekipe znotraj reprezentančnega ustroja.

Bergant je pred dnevi razmišljal o tem, da je Marcel Hirscher ob svoji brezhibni izvedbi res stopničko nad vsemi, zato pa je po njegovem mnenju lahko Žan povsem enakovreden Henriku Kristoffersenu. "Težko rečem, ali sem sposoben na vsaki tekmi prehiteti Kristoffersena. Verjamem pa, da bi se mu lahko večkrat približal, kot pa sem se mu. Gre za izjemnega smučarja, ki je vajen visokih uvrstitev. No, navsezadnje tudi ni pomotoma že pet let v svetovnem vrhu. Predvsem gre za tehnično odličnega smučarja, a predvsem tekmovalca, ki zna iz vsake tekme iztržiti največ. Prav to je tisto, kar meni še manjka. Trudim se, da bi to popravil," na izziv odgovarja Kranjec.

Za slovo od svetovnega pokala še drugič na stopničke? Foto: Reuters

Odločen kot še nikoli

Po tretjem mestu v Alta Badii, četrtem na olimpijskih igrah v Pjongčangu in petem na domači preizkušnji v Kranjski Gori, s katerim se je povzpel tudi na šesto mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, Žan tudi v očeh tekmecev že uživa večjo mero spoštovanja. "Težko bi dejal, da se tekmeci do mene vedejo povsem drugače kot v preteklih letih. Vseeno pa se pozna, da name gledajo z nekoliko drugačnimi očmi. Računajo name. Vedo, da sem lahko na prav vsaki tekmi med najboljšimi," odgovarja prvi slovenski veleslalomski adut, ki se bo po finalu v Aareju udeležil še slovenskega in hrvaškega prvenstva, kjer bo poskušal izboljšati svoje slalomsko izhodišče.

Nato ga čaka še nastop na vojaškem svetovnem prvenstvu, črto pa bo pod zimo potegnil na aprilskem treningu v Banskem. Sledi smučarki umik, nato pa kondicijski treningi pri Mitji Bračiču, kjer bo pripravljal bazo pred vrnitvijo na sneg. "O konkretnem programu še nismo govorili. Sicer pa zaupam sistemu treninga. Ta se je izkazal za dobrega. Dokaz za to so moje letošnje predstave, saj sem znal zobe pokazati tudi ob bolj odprti postavitvi. Moj spekter veleslalomskega znanja je širok. Rad bi ga še dopolnil," je pogovor sklenil trenutno najbolj konkurenčni slovenski smučar.