Kralj sezone Norvežan, Avstrijec še drugič na najvišji stopnički

AARE, SVETOVNI POKAL – SUPERVELESLALOM (M)

Končni vrstni red: Vincent Kriechmayr (Avt) 49,43 Christoph Innerhofer (Ita) +0,04 Aksel Lund Svindal (Nor) 0,08 Thomas Dressen (Nem) 0,08 Hannes Reichelt (Avt) 0,15 Kjetil Jansrud (Nor) 0,19 Mauro Caviezel (Švi) 0,23 Josep Ferstl (Avt) 0,37 Christian Walder (Avt) 0,42 Marcel Hirscher (Avt) 0,43 Marco Odermatt (Švi) 0,44 Max Franz (Avt) 0,45 Alexis Pinturault (Fra) 0,46 Matthias Mayer (Avt) 0,46 Dustin Cook (Kan) 0,51 Adrien Theaux (Fra) 0,53 Beat Feuz (Švi) 0,57 Andreas Sander (Nem) 0,59 Dominik Paris (Ita) 0.60 Roger Brice (Fra) 0,73 Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 0,75 Gilles Roulin (Švi) 0,80 Thomas Tumler (Švi) 1,11 Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1,23 Blaise Giezendanner (Fra) 1,40 Odstop: Manuel Osborne-Paradis (Kan)

V sezoni 2017/18 so se zmage za svetovni pokal v moškem superveleslalomu razveselili štirje smučarji. Norvežan Kjetil Jansrud, ki si je mali kristalni globus zagotovil že pred finalom svetovnega pokala, in današnji zmagovalec Avstrijec Vincent Kriechmay sta vknjižila dve zmagi, na najvišjo stopničko pa sta se po enkrat povzpela Nemec Josep Ferstl in Norvežan Aksel Lund Svindal.

Hannes Reichelt je v skupnem seštevku moškega superveleslaloma za dobitnikom malega kristalnega globusa pred finalom zaostajal neulovljivih 138 točk. Foto: Sportida

Zadnji superveleslalom sezone je potekal brez slovenskih nastopov, saj se nobenemu izmed Slovencev ni uspelo uvrstiti med 25 najboljših v svetovnem pokalu.