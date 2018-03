Avstrijska gneča na najvišji stopnički

Matthias Mayer: eden od dveh avstrijskih zmagovalcev zadnjega smuka sezone. Foto: Getty Images

Potem ko je bila najvišja smukaška stopnička za Avstrijce na osmih smukih sezone nedosegljiva, sta na zadnji tekmi nanjo stopila kar dva naša severna soseda. Minuta, 20 sekund in 21 stotink je namreč čas, ki se je v cilju izpisal v trenutku, ko sta ciljno črto skrajšanega smuka v Aareju prečkala olimpijski prvak v superveleslalomu Matthias Mayer in njegov rojak Vincent Kriechmayr. Zadnji je tako po superveleslalomskem zmagoslavju v Beaver Creeku dosegel svojo drugo zmago v karieri, medtem ko je prvi še petič v karieri stopil na najvišjo stopničko.

Nasmejanima Avstrijcema je družbo na stopničkah delal Švicar Beat Feuz. Njegov zaostanek je tokrat znašal le štiri stotinke sekunde, a zmagovalec Lake Louisa, Wengna in Garmisch-Partenkirchna tokrat zaradi tega ni bi prav nič jezen. S še sedmo smukaško uvrstitvijo na stopničke v tej sezoni je namreč potrdil mali kristalni globus. Na koncu je pred Akslom Lundom Svindalom, zmagovalcem smukov v Beaver Creeku in Val Gardeni, nabral kar 70 točk naskoka. Norvežan, ki je imel v zaključnem dejanju sezone v Aareju še teoretične možnosti za skupno zmago, je bil tokrat četrti.

Beat Feuz je postal smukaški kralj zime. Foto: Reuters

Izkušeni 31-letni Švicar je, podobno kot Sofia Goggia v ženski konkurenci, osvojil svoj prvi (mali) globus v karieri. A v nasprotju z mlado Italijanko, pred katero je najbrž še niz sezon, v katerih se bo morda spogledovala tudi z zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, je Feuz na poljub kristala čakal dolgo časa. Danes se je v spominu vrnil predvsem v sezono 2011/12. Takrat ga je v boju za smukaški globus Avstrijec Klaus Kröll prehitel za vsega sedem točk. Za 25 točk pa je bil takrat v spopadu za veliki globus boljši Marcel Hirscher. Ta tokrat ni nastopil, saj je že jasno, da bo ob koncu tedna pobrat tri globuse. Ob slalomskem in veleslalomskem še velikega. Sedmega zaporednega.

Martin Čater je na zadnji tekmi ostal brez točk. Foto: Sportida

V nasprotju z žensko preizkušnjo, ki je minila brez slovenske tekmovalke, pa se je v boj za zadnje smukaške točke zime podal Martin Čater. Na koncu je prehitel štiri tekmovalce in z zaostankom 1,19 za zmagovalcema zasedel 20. mesto. Od petnajstega mesta, ki v finalu še prinaša točke, ga je ločilo 47 stotink sekunde.

Čeprav je ostal praznih rok, velja dodati, da je za njim najboljša sezona v karieri. Za precej večje razočaranje je poskrbel njegov reprezentančni sotekmovalec Boštjan Kline, ki je bil v preteklih sezonah z naskokom najboljši slovenski smukač. Letos je povsem pogorel in ostal brez mesta v finalu svetovnega pokala.

Smuk v Aareju (M):

1. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:20,21

. Matthias Mayer (Avt) 1:20,21

3. Beat Feuz (Švi) 1:20,25 +0,04

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 1:20,33 +0,12

5. Thomas Dressen (Nem) 1:20,45 +0,24

6. Maxence Muzaton (Fra) 1:20,51 +0,30

7. Max Franz (Avt) 1:20,53 +0,32

8. Johan Clarey (Fra) 1:20,63 +0,42

9. Kjetil Jansrud (Nor) 1:20,64 +0,43

10. Brice Roger (Fra) 1:20,65 +0,44

...

20. Martin Čater (Slo) 1:21,40 +1,19

Svetovni pokal, skupno (34/37):

1. Marcel Hirscher (Avt) 1494

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1205

3. Beat Feuz (Švi) 856

4. Kjetil Jansrud (Nor) 844

5. Aksel Lund Svindal (Nor) 826

6. Alexis Pinturault (Fra) 687

7. Thomas Dressen (Nem) 612

8. Vincent Kriechmayr (Avt) 604

9. Matthias Mayer (Avt) 602

10. Andre Myhrer (Šve) 522

...

34. Žan Kranjec (Slo) 227

51. Martin Čater (Slo) 133

66. Boštjan Kline (Slo) 83

78. Štefan Hadalin (Slo) 58

96. Klemen Kosi (Slo) 42

154. Miha Hrobat (Slo) 3



Smuk (9/9):

1. Beat Feuz (Švi) 682

2. Aksel Lund Svindal (Nor) 612

3. Thomas Dressen (Nem) 446

4. Dominik Paris (Ita) 386

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 384

6. Matthias Mayer (Avt) 348

7. Kjetil Jansrud (Nor) 343

8. Hannes Reichelt (Avt) 268

9. Adrien Theaux (Fra) 238

10. Max Franz (Avt) 207

...

24. Martin Čater (Slo) 59

36. Boštjan Kline (Slo) 24

46. Klemen Kosi (Slo) 14