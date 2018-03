Lindsey Vonn brez pomoči: Ilko je nasledila Sofia Goggia

Aare, svetovni pokal - smuk (ž)

Čeprav je Lindsey Vonn na zadnjem smuku sezone v Aareju ugnala Sofio Goggio in slavila svojo 82. zmago v karieri, pa je bilo to premalo za mali kristalni globus. Ta je pristal v italijanskih rokah.

Soffia Goggia je nova prva smukačica svetovnega pokala. Foto: Sportida

Peta zmaga v sezoni, sicer pa že 82., s čimer je storila še dodaten korak proti 86 zmagam Šveda Ingemarja Stenmarka. Nasmeh Lindsey Vonn je bil po tej plati v Aareju, kjer poteka veliki finale svetovnega pokala, razumljiv. A bil je tudi kisel ali vsaj s cmokom v grlu. Ker je drugo mesto zasedla Italijanka Sofia Goggia, so na koncu Vonnovi za skupno smukaško zmago sezone zmanjkale pičle tri točke.

Ameriška zvezdnica bi namreč za popoln uspeh tokrat potrebovala tudi pomoč tekmic. Med njo in Italijanko bi se morala vriniti vsaj ena smučarka. Manevrskega prostora je bilo zelo malo. Ne le zaradi tega, ker sta obe odlični smukačici kakovostno opravili s progo, temveč predvsem zaradi dejstva, da je bilo med njima vsega šest stotink razlike.

Lindsey Vonn z zmago, a brez globusa. Foto: Getty Images

Na krepko skrajšani progi, ki je bila dolga le 1.499 metrov (najkrajši smuk v zgodovini) in za katero so smučarke potrebovale krepko manj od minute, se je protagonistkama tekme, ki sta v cilju živčno spremljali nastope preostalih tekmic in čakali, ali bo kakšna še spremenila scenarij, na stopničkah za zmagovalke pridružila še Alice McKennies. Od tretjega mesta in popolne ameriške pravljice jo je ločilo 22 stotink.

A glavna smukaška junakinja sezone je vendarle postala Goggia. Pretekli mesec je v Jeongseonu postala olimpijska prvakinja, zdaj pa je po dveh zmagah in treh tretjih mestih osvojila še svoj prvi mali kristalni globus. Lani je bila v smukaškem seštevku druga, takoj za Ilko Štuhec, ki ji je tako zdaj predala krono.

Lindsey se bo vrnila. Po rekord.

"Težko se je zavedati, kaj mi je uspelo. Za menoj so težki časi. Ko sem postala olimpijska prvakinja, sem želela osvojiti še globus. Dvomila sem o tem, ali mi bo uspelo. Predvsem po torkovem treningu. A osredotočila sem se na tekmo. Ko sem prišla v cilj in videla, da sem bila v vodstvu, sem bila vesela. Vedela pa sem, da vsega še ni konec. Joj, kako živčna sem bila v nadaljevanju. No, na koncu mi je uspelo," je bila ob poljubu globusa navdušena 25-letna Italijanka.

"Vem, kako smučati na takšnih tekmah. Spremljam tekmice in se odločam za taktiko. Vedela sem, da je Sofia dobro smučala, zato sem morala tvegati. Storila sem manjšo napako. Vseeno mi je nastop dobro uspel. Bilo je dovolj za zmago. Zelo sem vesela. Tri točke? To je malo. Ni mi vseeno. A bolj boleče je bilo takrat, ko sem za vsega tri točke ostala brez velikega kristalnega globusa," se je leta 2011, ko jo je v "fotofinišu" sezone ugnala Nemka Maria Riesch, spomnila Vonnova in napovedala vrnitev v sezoni 2018/19. Takrat bo lovila predvsem Stenmarkov rekord in skušala postati smučarka z največ zmagami v zgodovini. "Vse bližje sem. V smuku se odlično počutim. Borila se bom," dodaja ena od glavnih zvezdnic svetovnega pokala.

Ilka Štuhec je bila tokrat le opazovalka. V prihodnji zimi pa ... Foto: Sportida Prvič po letu 1992: slovenska ničla

Kaj pa Slovenke? V Aareju jih boste med finalistkami v hitrih disciplinah iskali zaman. Ne le to, po upokojitvi Tine Maze in poškodbi Ilke Štuhec je Slovenija celo prvič po letu 1992 ostala brez ene same točke svetovnega pokala v najhitrejši disciplini. Tudi nastopi so bili prej izjema kot pravilo. Dva štarta je v Lake Louisu zbrala le Maruša Ferk, tudi edina, ki je po popolnem prelaganju težišča slovenske ženske reprezentance v tehnični disciplini obdržala vsaj delni tekmovalni stik s smukom.

Smukaški mrk je bilo mogoče slutiti že po oktobrski poškodbi Štuhčeve. Štajerka se je medtem že vrnila na smuči in pripotovala celo v Aare. Na ogledu se je spustila po strmini in si podrobno ogledala progo, na kateri bo prihodnje leto branila naslov svetovne prvakinje v najhitrejši disciplini.

SVETOVNI POKAL: Aare, smuk (ž):

L. Vonn (ZDA) 55,65 S. Goggia (Ita) +0,06 A. McKennis (ZDA) +0,28 V. Rebensburg (Nem) +0,33 J. Flury (Švi) +0,37

...