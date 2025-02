Na superveleslalomu dva Slovenca, a z nižjimi pričakovanji

Miha Hrobat, ki v tej sezoni odlično tekmuje v smuku, je na superveleslalomih v tej sezoni svetovnega pokala prišel do 16., 18. in 31. mesta, dvakrat pa je odstopil. Tudi superveleslalomske preizkušnje na nedavnem svetovnem prvenstvu v Saalbachu ni končal, a je prav tam vse do usodne napake prikazal še najboljšo vožnjo v tej zimi. Danes ima startno številko 37. Drugi slovenski predstavnik na tekmi Nejc Naraločnik bo startal kot 49.

Razred zase pa je v superveleslalomu letos švicarski as Marco Odermatt. Zmagal je na superveleslalomih v Beaver Creeku in Kitzbühlu, za nameček pa postal še svetovni prvak v tej disciplini v Saalbachu. Edini ima tako več kot eno zmago, na preostalih super G-jih so slavili Italijan Mattia Casse, Norvežan Fredrik Møller in Švicar Franjo Von Allmen. Odermatt, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, prav tako pa tudi v smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem, ima startno številko 15.

Crans Montana, superveleslalom, startna lista: 1. Daniel Hemetsberger (Avt)

2. Giovanni Franzoni (Ita)

3. Stefan Babinsky (Avt)

4. James Crawford (Kan)

5. Justin Murisier (Švi)

6. Franjo Von Allmen (Švi)

7. Stefan Rogentin (Švi)

8. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)

9. Nils Alegre (Fra)

10. Vincent Kriechmayr (Avt)

11. Fredrik Møller (Nor)

12. Mattia Casse (Ita)

13. Dominik Paris (Ita)

14. Raphael Haaser (Avt)

15. Marco Odermatt (Švi)

…

37. Miha Hrobat (Slo)

49. Nejc Naraločnik (Slo)

Superveleslalomski seštevek (5/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 341 točk

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 222

3. Fredrik Möller (Nor) 220

...

33. Miha Hrobat (Slo) 28

56. Martin Čater (Slo) 2

