Želela ga je vojska, tudi teroristi, on pa je imel drugačne načrte #video

Borilni spektakel WFC 23 - Uprising v Tivoliju bo na sporedu 17. februarja. Vse borbe si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na Planetu. Začetek prenosa bo ob 20. uri. Na njem se bo na svoji zadnji borbi v karieri boril tudi Mury, njegov nasprotnik pa bo Denis Porčič - Chorchyp.

Srečnega otroštva ni imel. Ker je bil postaven in močen fant, so ga hitro hoteli zvabiti v vojsko, a jim je pobegnil. Nato so ga vabili tudi teroristi, da bi delal zanje, a je imel drugačne načrte. Poskusil je z nevarnim begom za boljši jutri, z zavedanjem, da se lahko zgodi, da dela samomor. Pri komaj 17 letih se je skupaj z 12 preostalimi prebežniki usedel na čoln in se podal proti Sardiniji.

Ni vedel, ali bo preživel

''Pot je zelo nevarna in smrtonosna. Vedeli smo, da morda delamo samomor. Petdeset odstotkov smo imeli možnosti, da preživimo, 50, da ne,'' pravi. Imel je srečo, njegov čoln je srečno prišel na cilj, nato pa se je začela njegova odisejada po Evropi.

Sredi februarja se bo v Tivoliju na WFC 23 od aktivne kariere poslovil z borbo proti Chorchypu. Foto: Bojan Puhek

Po številnih potovanjih po Evropi na koncu pristal v Sloveniji

V tem času se je naučil kar osem tujih jezikov, tudi slovenščino, jezik države, v kateri živi danes. Je ponosen lastnik borilnega kluba Simba. Kljub zrelim letom še vedno trenira 12-krat na teden in deli svoje znanje in izkušnje tudi drugim. Pod okriljem ima več kot 60 članov.

Slovenci ga obožujejo, tako kot tudi on obožuje Slovenijo. ''Slovenija je moja dežela, Počutim se kot Slovenec,'' brez pomisleka pove ter doda, da nikoli ne pomisli, da bi se kdaj vrnil v rodno deželo. Ne glede na to, da so v Alžiriji ostali njegovi starši ter dva brata in štiri sestre.

Ponosno pove, da mu v Sloveniji prav nič ne manjka.

