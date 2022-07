"Preklet Tour, Rogla drži se!"

Čeprav je peto etapo Dirke po Franciji osvojil Simon Clarke, je Woutu van Aertu po velikem preobratu in z izjemnim kolesarjenjem le uspelo zadržati rumeno majico. Tadeju Pogačarju pa je uspela še ena neverjetna dirka. Na etapi, ki so jo zaznamovale kocke, tako je zmanjšal zaostanek za vodilnim in se uspešno otresel vseh osrednjih tekmecev v boju za končno zmago. Tadej Pogačar je v cilj prikolesaril kot šesti, z zaostankom 51 sekund za Clarkom. Skupni zaostanek za "rumenim" van Aertom je tako zmanjšal na 19 sekund in s tem uspehom že polni naslovnice tujih medijev.

𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝟓 del Tour de Francia: Simon Clarke vence la trepidante etapa de pavé tras culminar la escapada.



📌 Van Aert sufrió una caída pero mantiene el maillot amarillo; Pogacar mete 10" a los favoritos.



Día negro para Roglic, que se deja 2 minutos con el pelotón principal. pic.twitter.com/D3EkQBPD9x — Relevo (@relevo) July 6, 2022

Čeprav je Avstralec zmagovalec pete etape, predstava Pogačarja znova navdušuje.

#TDF2022



🥇 Simon Clarke se lleva la quinta etapa del Tour



✅ El británico se impuso en el sprint final en una etapa con Pogacar como gran vencedorhttps://t.co/b8N3VTMju0 — Diario SPORT (@sport) July 6, 2022

Slab dan za Primoža Rogliča

Primož Roglič je na peti etapi Dirke po Franciji nesrečno zadel ob ogrado sena in padel ter tako izgubil dragoceni čas za vodilnimi. Slovenski kolesar v dresu Jumbo-Visme naj bi si pri padcu celo izpahnil ramo.

Roglič z današnjim rezultatom zaostaja za vodilnim že dve minuti in 36 sekund.

Primoz Roglic moest schouder uit de kom zelf terugzetten https://t.co/neXJ3cMTKS — De Gelderlander (@DeGelderlander) July 6, 2022

Ta mož je neverjeten, so zapisali mnogi, ko so izvedeli, da je Roglič "poškodbo" saniral sam v času dirke.

This man is unreal. https://t.co/Ezuv64OTIs — tour de røbyn (@robynjournalist) July 6, 2022

Razplet pete etape Dirke po Franciji ni ravnodušnega pustil niti Petra Prevca, ki je bil nad padcem Primoža Rogliča očitno razočaran.