Znova prestavljen zaključni turnir pokala Billie Jean King

Mednarodna teniška zveza (ITF) je morala zaradi pandemije novega koronavirusa in strogih ukrepov še drugič prestaviti zaključni turnir pokala Billie Jean King oziroma nekdanjega pokala Fed. To je krovna teniška zveza sporočila v današnji izjavi za javnost. Turnir najboljših ženskih reprezentanc bi moral potekati med 13. in 18. aprilom.

Po novi prestavitvi bo ta predvidoma potekal v drugi polovici leta, datum pa bo ITF sporočil, ko bo to mogoče, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tekmovanje reprezentanc, ki so ga lani poimenovali po eni najboljših teniških igralk v zgodovini, Američanki Billie Jean King, bi moralo biti v prvotnem terminu na sporedu konec leta 2020.

Krovna zveza je v zadnjih tednih opravila številne pogovore z madžarskimi organizatorji v Budimpešti, razpravljali pa so tudi o igranju pred praznimi tribunami. Na koncu so se odločili za novo preložitev.

ITF je po vzoru moškega Davisovega pokala spremenil format tekmovanja. Na zaključnem turnirju, uradno še vedno za leto 2020, bo nastopilo 12 najboljših reprezentanc.

Na turnir so uvrščene Francija, Rusija in Madžarska v skupini A, Avstralija, Belorusija in Belgija v skupini B, ZDA, Španija in Slovaška v skupini C ter Češka, Nemčija in Švica v skupini D. V polfinale se uvrsti le zmagovalka skupine.

Skupni denarni sklad turnirja bo 16 milijonov evrov, igralke bodo prejele slabih 10,7 milijona evrov, nacionalne zveze pa preostanek razpoložljivih sredstev.

