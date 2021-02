Rusko-kanadski finale na turnirju "poražencev"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bianca Andreescu je leta 2019 osvojila US Open.

Bianca Andreescu je leta 2019 osvojila US Open. Foto: Gulliver/Getty Images

Kanadska teniška igralka Bianca Andreescu, deveta igralka sveta in zmagovalka odprtega prvenstva ZDA 2019, je izpadla v polfinalu turnirja Phillip Island v Melbournu. Druga nosilka, ki se vrača po 15-mesečni odsotnosti zaradi poškodbe, je na OP Avstralije izpadla v 2. krogu, tokrat pa jo je v polfinalu premagala 13. nosilka Čehinja Marie Bouzkova.

Čehinja Marie Bouzkova, sicer 50. s svetovne lestvice, je polfinale dobila s 6:7 (9), 6:2 in 7:5. Za naslov na novem turnirju WTA 250 v Melbournu, ki je mišljen za igralke, ki so se kmalu poslovile od OP Avstralije, se bo pomerila s 75. igralko sveta, Rusinjo Darjo Kasatkino, ki je v drugem polfinalu s 6:2, 6:7 (6) in 6:1 premagala osmo nosilko, Američanko Danielle Collins.