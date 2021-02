Do zdaj ga Đoković sploh še ni videl igrati

Dvoboj bo velika neznanka, saj se igralca do zdaj še nista srečala. Še več, Novak Đoković je po četrtfinalni zmagi priznal, da vse do letošnjega Melbourna Karatseva sploh še ni videl igrati. Ruski teniški igralec se je do polfinala prebil skozi kvalifikacije in je postal prvi igralec v odprti eri, ki se je na prvem turnirju za grand slam uvrstil v polfinale.

Novak Đoković se zadnjih nekaj dni ubada s poškodbo v trebušnem predelu, a za zdaj se zdi, da poškodba ni tako resna, da bi se moral umakniti s turnirja. Prvi igralec sveta v Melbournu lovi že deveto lovoriko in skupno 18. na turnirjih za grand slam.

Od četrtka dalje bodo zaključni dvoboji odprtega teniškega prvenstva Avstralije znova potekali ob prisotnosti omejenega števila gledalcev. Direktor turnirja Craig Tiley je sporočil, da bo na osrednjem stadionu Rod Laver odprta polovica kapacitete oziroma 7500 sedežev.