Poslastica med Osako in Williamsovo

V ženskem delu OP Avstralije se obeta prava teniška poslastica, potem ko se bosta v prvem polfinalu pomerili Naomi Osaka in Serena Williams. Drugi polfinalni bosta igrali Karolina Mučova in Jennifer Brady.

Naomi Osaka in Serena Williams sta do zdaj prikazali nekaj izjemnih dvobojev. Statistika je na strani Japonke, ki jo je do zdaj premagala dvakrat, Serena pa je Osako na uradnih dvobojih premagala enkrat. Nazadnje sta sicer igrali na ekshibicijskem turnirju pred letošnjim OP Avstralije, ko je bila boljša 39-letna Američanka.

Drugi polfinalni dvoboj bosta igrali Karolina Mučova in Jennifer Brady. Čehinja in Američanka sta do zdaj igrali le en medsebojni dvoboj. Leta 2019 je bila na turnirju v Pragi boljša Mučova.

Od četrtka dalje bodo zaključni dvoboji odprtega teniškega prvenstva Avstralije znova potekali ob prisotnosti omejenega števila gledalcev. Direktor turnirja Craig Tiley je sporočil, da bo na osrednjem stadionu Rod Laver odprta polovica kapacitete oziroma 7500 sedežev.