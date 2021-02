Williamsova je odvihrala v solzah: Končala sem ... #video

Foto: Guliverimage

Serena Williams se že dolgo časa trudi, da bi osvojila 24. zmago na turnirjih za grand slam in se s tem izenačila z legendarno Margaret Court. To se ji je na OP Avstralije ponesrečilo še enajstič in že leto in pol je minilo, ko se je zadnjič uvrstila v finale turnirja za grand slam. Letos ji je v polfinalu to preprečila Naomi Osaka, ki jo je premagala po dveh nizih (6:4, 6:3).

Po končanem dvoboju je 39-letna Američanka gledalcem pomahala na poseben način in ob tem držala roko na svojem srcu. Takoj so se pojavila ugibanja, ali se bo sploh še kdaj vrnila v Melbourne, kjer je v svoji karieri sedemkrat zmagala.

"Končala sem …"

Na novinarski konferenci je Serena Williamas, ki do zdaj v Avstraliji še nikoli ni izgubila v polfinalu, dejala, da še ni prepričana o svoji prihodnosti. "Če bi se poslovila, ne bi tega nikomur povedala, tako da …"

Ob naslednjem vprašanju so eno najboljših teniških igralk vseh časov premagale solze. "Ne vem. Končala sem," je še uspela izjaviti in nato na hitro zapustila novinarsko konferenco.