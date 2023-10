Reprezentanca, ki diha kot eno

Slovenija bo novembra v Sevilli v skupini igrala z Avstralijo in Kazahstanom. Slovenija bo v skupini B odigrala dva dvoboja. V torek, 7. novembra, bodo tekmice slovenskih igralk Avstralke, v petek, 10. novembra, pa Slovenke čakajo še Kazahstanke.

Slovenska ekipa se bo zbrala 30. oktobra

"Do začetka tekmovanja je še mesec dni. Vsi že komaj čakamo na začetek. Slovenija bo prvič nastopila na zaključnem turnirju najboljših 12 reprezentanc na svetu. V zadnjih letih nam je uspelo sestaviti enotno reprezentanco, ki diha kot eno. Vzdušje v Turčiji in na zadnjih dveh dvobojih v Sloveniji je bilo izjemno. Ob peterici prijavljenih za tekmovanje bo z nami potovala tudi Živa Falkner. Zbrali se bomo 30. oktobra na krajših petdnevnih pripravah v Medvodah, kjer bomo do odhoda trenirali v polni sestavi," je za spletno stran Tenisa Slovenije dejal Andrej Kraševec, ki bo z ekipo v špansko Sevillo odšel v soboto, 4. novembra.

Naslov bodo branile Švicarke

V skupini A bodo igrale branilke naslova Švicarke, Čehinje in Američanke. V skupini C so reprezentance Španije, Kanade in Poljske. V skupini D pa so Francija, Italija in Nemčija. V polfinale se bodo uvrstile zmagovalke skupine.

V pokalu BJK, že 60. po vrsti, imajo največ zmag ZDA, ki so bile najboljše kar 18-krat. Največjih uspeh Slovenije je uvrstitev med osem najboljših leta 2003.

Slovenske teniške igralke so si nastop na zaključnem turnirju zagotovile po nepozabnem preobratu v Kopru proti Romuniji, ko so po zaostanku z 0:2 prišle do zmage s 3:2.

Preberite še: