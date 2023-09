Nekateri se nad dekleti pritožujejo, on teh težav nima

Ko se je Tamara Zidanšek prejšnji teden prvič pojavila v Tivoliju, je bila videti bolj zgovorna, vedra … Verjetno so k temu v zadnjem času pripomogli njeni izjemni rezultati. Nekaj zaslug za to ima tudi Blaž Kavčič, nekdanji vrhunski teniški igralec. Ta danes svoje znanje in izkušnje predaja trenutno najboljši slovenski teniški igralki. Videti je, da se je popolnoma predal temu, da lahko pomaga 25-letni Slovenki, ki je leta 2021 igrala v polfinalu OP Francije. Prepričan je, da ima Tami, kot jo kličejo, zelo velik potencial. Pravi, da je vedno iskal nekaj takšnega. Torej igralko ali igralca, ki je stoodstotno profesionalen in ve, za kaj gre pri vrhunskem tenisu. Tamara Zidanšek je v zadnji tednih nanizala nekaj izjemnih rezultatov. Nedavno je zmagala turnir v Bariju, na domačem turnirju v Ljubljani pa je na nekoliko nenavadnem igrišču tekmovanje končala v polfinalu. Nekoliko presenetljivo jo je premagala turška predstavnica Zeynep Sönmez, trenutno 146. igralka sveta. Tamara Zidanšek je v zadnji tednih nanizala nekaj izjemnih rezultatov. Nedavno je zmagala turnir v Bariju, na domačem turnirju v Ljubljani pa je na nekoliko nenavadnem igrišču tekmovanje končala v polfinalu. Nekoliko presenetljivo jo je premagala turška predstavnica Zeynep Sönmez, trenutno 146. igralka sveta.

Kakšni so bili vaši vtisi po polfinalnem dvoboju v Ljubljani?

Ne bomo lagali, igrišče ni bilo primerno za igro. Verjamem, da so se organizatorji potrudili po najboljših močeh. Fantje so verjetno delali 24 ur na dan in lahko dam "kapo dol". Žal, igrišče ni bilo primerno. Veliko ljudi bo reklo, da je bilo za obe igralki enako. S tem se strinjam tudi jaz, vendar vseeno je treba vedeti, da je Tamarin tenis malce drugačen in na tem igrišču svojih adutov ni mogla pokazati.

Lahko rečem, da je grenak priokus. Igrala je doma. Malo je bilo tudi pritiska domačega občinstva, za njo so prišle tudi vse težke tekme. Na žalost se je na koncu tako izšlo, ampak še vedno bo v ponedeljek 80. igralka na svetu in po krajšem premoru, ki ga potrebuje in si ga tudi zasluži, bomo delali naprej.

Izkazalo se je, da se zelo dobro ujameta.

Kako je prišlo do vajinega sodelovanja s Tamaro Zidanšek?

Po eni strani je bilo to naključje, po drugi strani pa tudi ne. Ko sem se priključil ženski reprezentanci za BJK (Billie Jean King Cup, op. p.), sem jo opazoval in na splošno začel vsa naša dekleta bolj spremljati. Zdelo se mi je, da ima Tamara veliko večji potencial, kot ga je kazala v zadnjih dveh letih. Zelo všeč mi je tudi njen značaj. Zelo sva si podobna in tudi najin stil igre je dovolj podoben, s tem da ima ona ubijalski forehand, ki ga jaz nisem imel (smeh, op. p.). Nekajkrat sva že govorila, ko je bila v težavah, in sem ji dal nekaj nasvetov. Letos je slučajno naneslo, da je doma potrebovala nekaj treningov. Nekoliko tudi ni bila zadovoljna z ekipo, ki jo je imela okrog sebe, in zdelo se ji je zelo v redu, kar sem ji povedal. Predlagala je sodelovanje za neko poskusno obdobje. To sva naredila, na koncu se je izkazalo, da se dobro ujameva. Lahko rečem, da sem kot trener vseskozi iskal nekaj takšnega. Res sem vesel, da sva se ujela in da sodelujeva. In tudi veliko bolje gre, kot sva si oba pred dvema mesecema predstavljala.

"Ona ima to znanje, ima res ubijalski forehand, ki je po mojem mnenju med najboljšimi desetimi na svetu."

Dejali ste, da sta si dovolj podobna. Verjetno ste mislili na igrišču. Zdi se, da je Tamara bolj umirjena igralka, medtem ko vi delujete veliko bolj energičen.

Da, res je. Lahko rečem, da imam jaz bolj stil Rafaela Nadala, ona pa bolj stil Rogerja Federerja. Mislil sem bolj v igralnem smislu. Torej da je ona zelo hitra v nogah, dobro se brani, ima raznoliko igro in lahko igra vse. Zanjo je taktiko smiselno pripravljati, saj lahko igra vse. Sam menim, da sem bil zelo dober zato, ker v svoji igri nisem imel veliko orožij in sem moral razvijati taktiko in iskati rešitve, da sem premagoval boljše igralce od sebe. Ona ima to znanje, ima res ubijalski forehand, ki je po mojem mnenju med najboljšimi desetimi na svetu. To je tudi prva in glavna stvar, ki sva se je lotila. V tem segmentu igre lahko pridobi v najkrajšem času. To se na tekmah tudi kaže. Pred časom je s forehandom dajala zelo malo winnerjev, zdaj jih daje več kot deset.

Kje še vidite njene rezerve?

Največje rezerve so v backhandu in servisu. Glede na to, v kakšnem stanju je bila pred dvema mesecema, je bilo meni kot trenerju smiselno, da se ukvarjam z njenimi orožji. Na tem področju je lahko igralec samozavestnejši. Po 14 dneh, ko sva veliko delala na forehandu, je dejala, da igra bolje tudi backhand. Seveda, za višjo raven se bo treba lotiti tudi teh stvari. Imam že načrt in vizijo, na kakšen način se bova lotila tega. Zmeraj se prej o vsem pogovoriva in vse dorečeva, potem je tudi veliko lažje in uspešno.

Kot igralec ste igrali na moški turneji ATP. Je ženska WTA-turneja za vas nek nov svet, ki ga še ne poznate dobro?

Vedno sem bil v moškem tenisu in spremljal tudi samo moški tenis. Skoraj nikoli nisem gledal ženskega. Zdaj lahko rečem, da sem ženski finale OP ZDA gledal z užitkom, ko sta igrali Coco Gauff in Aryna Sabalenko. Dekleta so začela igrati veliko bolje. Morda sem zaradi tega začel malo bolj spremljati ženski tenis. Ob tem moram poudariti, da je Tamara stoodstotna profesionalka in da ni nobene razlike trenirati moškega igralca ali nje. Nad nekaterimi dekleti se trenerji veliko pritožujejo. Jaz imam to srečo, da je ona profesionalka od glave do pet. To hitro opaziš. Na primer trening je ob devetih, jaz pridem ob 8.30, ona pa je že pol ure tam. Torej res ve, za kaj gre. Jaz se potem res ukvarjam s tenisom, taktiko in analizo. S tistim, s čimer se mora trener ukvarjati, za vse ostalo poskrbi ona. Ni mi je treba opominjati glede česarkoli. Na ta način je zelo lahko in efektivno delati, ker tisti čas porabim za pomembne stvari.

Prej ste omenili poskusno obdobje. Ste zdaj Tamarin trener za polni delovni čas?

Da bova midva stoodstotno skupaj na turnirjih, ni najbolje. Četudi se zelo dobro ujameva. Dobro je, da nisva vsak teden skupaj. O tem sva se pogovarjala in dogovorili smo se, da bom večinoma zraven. Imam pa tudi pomočnika, fanta iz Velike Britanije, ki ga Tamara pozna že od prej, in super skupaj sodelujemo. Zdaj je pomembno, da ko pride domov, trenira tako, kot je treba. Da ima že naslednji dan urejen trening. Tega prej ni imela. Imela je tuje trenerje in je zato morala veliko improvizirati. Za športnico, kot je ona, morajo biti te stvari urejene.

Ali na treningu večinoma z njo igrate vi?

Da, zdaj vseskozi. Kot prvo, z menoj zelo rada trenira. Treba je vedeti, da je tempo ženskega ali moškega tenisa drugačen, in s tem nimam težav. Še vedno lahko vmes malo pogledam in speljem vse tako, kot je treba. Ni se mi treba toliko osredotočiti na igro, da se ne bi mogel ukvarjati z njo. Bova pa oziroma sva že dodala sparinge. Če želiva delati nekaj specifičnega, je dobro, da delava sama.

Bili ste vrhunski igralec, danes pa ste v vlogi trenerja. Kdaj ste bili bolj nervozni?

Malo drugače je. Kot igralec si morda nervozen dan pred dvobojem in neposredno pred dvobojem. Kot trener pa si najbolj nervozen, ko se dvoboj začne. Časovnica je malo drugačna, ampak je lažje igrati kot gledati s strani. Sploh dvoboje v Bariju in na OP ZDA, ko so se lomili in obračali, je bilo zelo težko gledati. In doma, ko sem gledal dvoboje na računalniku, je odletela tudi kakšna miška (smeh, op. p.).

"Tamara je od prvega treninga pa do danes naredila vse treninge na 120 odstotkov in to se pozna tudi pri njeni igri."

Tamara je v zadnjem času nanizala nekaj izjemnih rezultatov. Ste to pričakovali?

Pred meseci smo si rezultatsko postavili kar visoke cilje. Vsaj takrat smo jih tako videli. Da bo torej do konca leta uvrščena v prvi stoterici in da si zagotovi nastop na OP Avstralije. To je bil glavni cilj. Zato smo več igrali na pesku, ker je to njena bolj priljubljena podlaga. Nihče od naju dveh in vseh ljudi okoli ni pričakoval, da bo šlo tako dobro. Moramo pa povedati, da to ni naključje. Tamara je od prvega treninga pa do danes naredila vse treninge na 120 odstotkov in to se pozna tudi pri njeni igri. Zadeli smo prave treninge, količino … Ne bo šlo vedno tako dobro, ker zdaj je videti kot iz pravljice. Odkar sva začela delati skupaj, je igrala tri polfinale, četrtfinale turnirja serije 250 in zmagala turnir v Bariju. Če bi to nekdo rekel dva meseca nazaj, bi se smejala ona in jaz. Po tiho pa sem verjel v to, verjetno tudi ona.

Kakšni so načrti za naprej?

Kot sem že rekel, smo se na začetku lotili njenega forehanda, kar ji je manjkalo. Lahko rečem, da smo to dosegli in da sem zadovoljen. Vseeno je treba razvijati naprej in delati. Naslednja stvar, ki je za trdo podlago najpomembnejša, je servis. Nekaj malenkosti sva že spreminjala in izkazalo se je, da greva v pravo smer. Tega se bova še resno lotila. Že nekaj časa ima nekaj težav z ramo. To bo treba urediti, potem pa se bomo lotili servisa na način, kot smo se forehanda. Če bo šlo vse tako, kot mislim, ne bo nobenih težav z dobro igro tudi na trdi podlagi. Veselim se že naslednjih tekem. Prepričan je, da se njegova varovanka lahko na lestvici visoko povzpne. Do kam je po vašem mnenju njen domet? Na lestvici WTA je bila uvrščena že zelo visoko (22. mesto).

Po pravici povedano, to bi zelo težko ocenil. Noben trener ne ve, kje so meje njegovega igralca. So igralci, ki pri 15 letih kažejo velik potencial in na koncu niso boljši kot 500. igralec na svetu. Na drugi strani pa so igralci, ki so zelo povprečni in potem naredijo velike rezultate. Na primer Danil Medvedjev je bil na turnirjih serije Challenger zelo povprečen in nihče si ni mislil, da bo enkrat tako dober. Karkoli bi rekel, bi se zlagal. Zame je najpomembneje, da se stvari na treningu izboljšujejo. Če bo to šlo tako naprej, kot sem si zamislil, je samo vprašanje. Če je bila že 22. na svetu, zakaj ne bi prišla še višje.

