Mnogi, predvsem organizacija Tenis Slovenija, so si želeli edinstven teniški turnir, a je bil ta izveden z napako. Na osrednjem igrišču na Trgu republike ni bilo mogoče igrati tenisa na vrhunski ravni. To je v soboto v polfinalu občutila naša Tamara Zidanšek. Pred slovenske novinarje je že v soboto stopil Gregor Krušič, direktor turnirja in direktor Tenisa Slovenije, ter podal svoje mnenje.

Namen organizatorjev teniškega turnirja Zavarovalnica Sava v Ljubljani je bil brez dvoma dober. Želeli so narediti nekaj edinstvenega, a zapletlo se je že pred začetkom turnirja. Potem ko organizator od Zavoda za varstvo kulturne dediščine ni dobil soglasja za postavitev osrednjega igrišča v parku Zvezda, so lokacijo preselili na Trg republike. Treba je priznati, da so na podlagi tega izgubili kar nekaj časa za pripravo igrišča.

Več govora o igrišču kot o dvobojih

Dan pred turnirjem se je zdelo, da je vse nared za največji teniški turnir v Sloveniji, a zapletlo se je že prvi dan. V ponedeljek so prvi dvoboj že po treh igrah prekinili in ga preselili na igrišča v Tivoli, kjer so odigrali večino dvobojev, na osrednjem igrišču pa so dekleta igrala le peščico dvobojev. Pogoji niso bili pravi, sploh za dvoboje na tako visoki ravni. Turnir je na koncu do neke mere izgubil svoj namen, več se je govorilo o nesrečnem osrednjem igrišču kot pa teniških dvobojih.

Tamara Zidanšek se ni mogla prilagoditi na igrišče. Foto: www.alesfevzer.com

Neprimerno igrišče je zelo občutila tudi Zidanškova

Neprimerno pripravljeno igrišče je v soboto v polfinalnem dvoboju še kako občutila slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, ki se na takšnem igrišču nikakor ni znašla. Že po dobri uri je izgubila. "Na žalost igrišče ni v stanju, da bi se na njem lahko igralo," je s cmokom v grlu po porazu razlagala 25-letna Konjičanka, ki je po končanem prvem nizu celo predlagala, da dvoboj preselijo v Tivoli, a njenemu predlogu organizatorji niso prisluhnili.

Foto: www.alesfevzer.com

Vzdrževalci so v osrednje igrišče vlagali ure in ure napora, a želenega rezultata ni bilo. V soboto smo ob robu igrišča lahko videli resen in zaskrbljen obraz predstavnice WTA Mariane Alves, nobenih razlogov za zadovoljstvo ni mogel imeti niti Gregor Krušič, direktor turnirja, saj so morali vzdrževalci igrišča po skoraj vsaki točki krpati luknje na igrišču.

Tako on kot tudi spervizorka turnirja sta se čudila, kako je to mogoče. Časa je bilo dovolj, vreme jim je služilo … "Ni nama bilo jasno, kako se igrišče ni utrdilo," je v soboto po prvem polfinalnem dvoboju povedal Krušič in podal svoj pogled glede na razplet in kaj to pomeni za prihodnost turnirja pri nas.

Ta trenutek se o večjih posledicah ne pogovarjajo. Foto: www.alesfevzer.com

Želeli so narediti nekaj posebnega

"Cilji in načrti so bili popolnoma drugačni. Želeli smo se izpostaviti in narediti nekaj posebnega, to nam zaradi časovnice ni uspelo. Torej, da bi se igrišče pravočasno in dobro utrdilo. Ta trenutek se o kakšnih večjih posledicah ne pogovarjamo. Analize bomo delali po koncu tekmovanja. Da bi izgubili licenco, ne pride v poštev, ker smo obljubili, da bomo turnir izpeljali in zagotovili igrišča. Pomembno je, da se turnir kot takšen realizira," je razlagal Krušič, ki o številkah in stroških igrišča ni želel govoriti. Kot je sam dejal, nima niti te pravice in da se po navadi te številke potem napačno interpretira. O nadaljnjih korakih se bodo pogovarjali na začetku tega tedna.

Preberite še: