Še kako sveži so spomini Katarine Srebotnik

Domačim igralkam ponuditi nastop na domačem prizorišču

V Slovenijo se po enajstih letih vrača turnir serije WTA 125, hkrati pa se po sedmih izvedbah poslavlja challenger ATP. Novico je danes na virtualnem druženju z novinarji potrdilo vodstvo teniške zveze, vabilu pa so se odzvale Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Dalila Jakupovič, Katarina Srebotnik in Andreja Klepač.

"Glede na to, da je prvi cilj tega turnirja ponuditi slovenskim igralkam priložnost za nastop na domačem prizorišču, smo pred tedni stopili v stik z vsemi našimi najboljšimi tenisačicami in jim predstavili projekt. S Polono Hercog nismo uspeli vzpostaviti stika, pogovarjali smo se le z njenim trenerjem Željkom Krajanom, prav tako pa se Hercogova kot edina ni odzvala vabilu na udeležbo na današnji virtualni novinarski konferenci," je povedal direktor Teniške zveze Slovenije (TZS) Gregor Krušič.

Preostale igralke z navdušenjem in nestrpnostjo pričakujejo teden od 13. do 19. septembra, ko bo na trdih igriščih v Portorožu potekal turnir WTA, na sosednjih peščenih pa dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Paragvajem.

Na novinarski konferenci je bilo pristonih kar nekaj naših igralk. Foto: Teniška zveza Slovenije

Srebotnikova se prvih turnirjev spominja, kot bi bili včeraj

Na turnirju Banke Koper, ki je v Portorožu potekal od 2005 do 2010, sta od slovenskih igralk nastopili Andreja Klepač in Katarina Srebotnik. Slednja je prvo leto igrala v finalu tako med posameznicami kot v dvojicah.

"Teh turnirjev se spominjam, kot bi bili včeraj. Bili so moji najlepši trenutki v karieri, še posebej prvo leto, ko sem v Portorož prišla kot dvajseta igralka na svetu in imela visoka pričakovanja. Poraz nato v finalu proti Čehinji Koukalovi me je zelo pretresel in čustveno izčrpal, a mi je hkrati nekaj dni pozneje, ko sem na televizijskem posnetku videla, kako žalostna je bila tudi publika, dal velik zagon za nadaljnje delo in uspehe. Za vsakega športnika je nastop pred domačo publiko nekaj posebnega. Da ti dodatno energijo, ob tem pa tudi pritisk, ki ga v tujini nisi vajen," je povedala 39-letna Srebotnikova.

Zidanškova se turnirja WTA v Portorožu bolj slabo spominja

Šestnajst let mlajša Tamara Zidanšek se turnirja WTA v Portorožu spominja bežno, zelo pa se veseli nastopa pred domačo publiko. "Ne glede na to, kako bo potekala sezona, bom prišla v Portorož. To, da se je teniška zveza odločila za organizacijo turnirja WTA, je zelo lepa poteza. Hkrati je okolje prekrasno, datum po US Opnu je ravno pravšnji, pa tudi vreme, upam, nam bo služilo," je dejala Zidanškova, ki se na nadaljevanje sezone pripravlja na Ptuju.

Kaja Juvan Foto: Guliverimage

Kaja Juvan je še v Avstraliji, iz Melbourna se seli v Adelaide, kjer se bo naslednji teden preizkusila na turnirju WTA 500. Kot redna obiskovalka turnirjev serije challenger ATP v preteklih letih si tudi sama želi stopiti na osrednjem igrišče teniškega centra v Portorožu.

"Glede na to, da večino turnirjev igram daleč od doma, se veselim nastopa pred domačo publiko. Komaj čakam, da na tribunah vidim starše, prijatelje, dedke, babice ... To bo zagotovo posebno doživetje, ki bo prineslo dodaten pritisk, a hkrati tudi novo energijo, ki v tujini ni prisotna," meni Kaja Juvan.

Nekaj posebnega bo turnir Zavarovalnice Sava za primorski igralki Dalilo Jakupovič in Andrejo Klepač. Prva je s treningov iz Švice sporočila, da je bil nastop v Portorožu vedno njena skrita želja, ki je ni mogla uresničiti na turnirjih Banke Koper, a jo bo z veseljem letos, Klepačeva pa se je tudi odzvala vabilu in izrazila pripravljenost nastopiti na domači Obali.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Želje TZS so še višje

Direktor TZS Gregor Krušič – funkcijo predsednika turnirja bo opravljal David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnica Sava – je dodal, da je želja zveze dvigniti raven turnirja na serijo 250, kar pa ni izključno v rokah slovenske teniške zveze. Če bo iz koledarja WTA izpadel kakšen od turnirjev WTA 250, bi lahko na njegovo mesto vskočil Portorož.

V tednu od 13. do 19. septembra, torej takoj po koncu odprtega prvenstva ZDA, je v Evropi na sporedu še turnir 250 v Luksemburgu, preostali pa so predvidoma na Kitajskem. Združenje teniških igralk (WTA) je objavilo koledar 2021 do konca junija, preostanek leta pa bo v veliki meri narekovala epidemiološka slika po svetu v zvezi z novim koronavirusom.