Razsodba z 19. avgusta je bila, da je Jannik Sinner nedolžen, potem ko je bil kar dvakrat pozitiven zaradi Clostebola. Zdaj je tudi uradno potrjeno, da je nedolžen, potem ko se WADA ni pritožila na razsodbo. Wada je imela od razsodbe ITIA 21 dni časa, da to odločbo izpodbija, a tega na koncu ni storila.

Po oprostilni sodbi lahko novopečeni zmagovalec OP ZDA to obdobje pusti za seboj in se posveti novim ciljem. Sinner je odgovorne prepričal, da je do okužbe prišlo preko njegovega fizioterapevta, ki si je zdravil prst z zdravilom, ki je vseboval Clostebol. Po preiskavi in neodvisnem zaslišanju se je sodišče ITIA odločilo, da je trenutno najboljši igralec sveta nedolžen.

Kljub temu da je bil pozitiven, je lahko vseeno igral na turnirjih. Foto: Guliverimage

Teniška javnost se je razdelila

Glede primera se je razdelila teniška javnosti in tudi igralci. Eni so se postavili na stran Sinnerja, medtem ko so drugi menili, da je bil prvi igralec sveta obravnavan drugače kot drugi igralci. Motilo jih je predvsem to, da je lahko igral kljub temu, da je bil pozitiven. Tudi Roger Federer je dejal, da bi bilo treba odgovoriti na vprašanje, zakaj je v tem primeru Sinner lahko igral.

Avstralec je prepričan, da bi moral dobiti dve leti prepovedi igranja

Še najbolj kritičen je bil Nick Kyrgios. Avstralec je menil, da bi moral 21-letnik dobiti vsaj dve leti prepovedi igranja. "Nič nimam osebno proti Sinnerju. Je trenutno eden najboljših igralcev, kar jih imamo. Tega ne zanikam in nič nimam proti njemu osebno. Vsekakor ne bom več tako gostoljuben, kot sem bil prej. Želim samo, da imajo vsi enake pogoje. Zato je ta borba."

"Pred dvema dnevoma sem bil testiran v svojem hotelu. Redno se testiramo. To je šport, ki ga igram vse življenje. Če igrišče ni enako za vse, potem šport nekoliko izgubi integriteto," je pred časom povedal Kyrgios, ki je znan kot igralec brez dlake na jeziku.

Ana Kalinskaja je trenutno 14. igralka sveta. Foto: Guliverimage

Kyrgios je bil pred leti, natančneje leta 2020, partner Kalinskaje, današnjega dekleta Jannika Sinnerja. Že v soboto je pod eno izmed fotografij, ko sta bila skupaj na tekmi lige NBA, zapisal "drugi servis". Ni povsem jasno, kaj je želel s tem povedati, a mnogi so prepričani, da se je obregnil ob njun odnos.

Foto: Platforma X

Preberite še: