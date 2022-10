Eugenie Bouchard, nekdaj peta teniška igralka sveta, je priznala, da je bilo zadnje leto in pol zanjo najtežje v karieri. Kljub vsem težavam, ki jih je imela v preteklosti, je prepričana, da se vrača v pravo formo in da ima še kaj pokazati.

Eugenie Bouchard je bila leta 2014 peta igralka sveta, potem ko je tisto sezono blestela na največjih turnirjih. V Wimbledonu se je leta 2014 prebila do finala, medtem ko se je istega leta na OP Avstralije in OP Francije prebila do polfinala. Po tistem je šla njena športna pot navzdol, na koncu ji niso prizanesle niti poškodbe. Bouchardova je na turnirju v Romuniji spregovorila o svoji vrnitvi na igrišča in težavah, ki so jo pestile.

Njen cilj je, da v prihodnje odigra čim več dvobojev. Foto: Gulliver/Getty Images

"Zadnje leto in pol je bilo zame najtežje v moji karieri. Nikoli pred tem še nisem bila operirana in psihološko je res težko. To je bil test za mojo potrpežljivost in ni bi lahko. A s tem se je pokazala moja ljubezen do tenisa. Nikoli nisem želela prenehati, čeprav sem morala iti skozi rehabilitacijo. Prikradejo se misli, zakaj to počnem, vendar nikoli se ni pojavil dvom, da se ne bi vrnila. Moj prvi cilj je bil, da lahko igram brez bolečine, da uživam in da se vrnem čim prej," je uvodoma povedala igralka, ki je v svoji karieri osvojila le en turnir.

Njen cilj je, da v prihodnje igra čim več dvobojev, že zdaj pa opaža, da se njena igra dviguje. Pravzaprav je njen cilj, da bi lahko normalno igrala v prihodnji sezoni. "Nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Vrnila sem se hitreje, kot sem pričakovala, in zadovoljna sem s svojo igro."

Meni, da je pokazala, da lahko igra proti najboljšim igralkam sveta

Pred turnirjem v Romuniji, kjer je morala dvoboj predati, je igrala v Ostravi. Tam se je prebila v kvalifikacije, v prvem krogu pa je izgubila proti Belindi Bencic. "Na prvih dvobojih se nisem počutila dobro, saj je trening nekaj povsem drugega kot tekma. Čeprav sem dobro igrala na treningih, sem to težko prenesla na tekme. A zdaj, ko sem več igrala, vidim, da se moja igra vrača. Proti Belindi sem čutila, da bi morala zmagati, zato sem bila razočarana. Vseeno sem pokazala, da se lahko enakovredno borim z najboljšimi igralkami na svetu," je razlagala danes 28-letna teniška igralka.

V Romuniji je spet predala dvoboj

Na turnirju v Romuniji je Eugenie Bouchard v prvem krogu dvoboj predala. Pred nekaj dnevi si je na treningu poškodovala kolk. Poskusila je vse, da bi odigrala dvoboj, a zaradi bolečin je morala dvoboj predati. "Bila sem na magnetni resonanci, ki ni pokazala nič hudega. Mislila sem, da bom lahko igrala, ampak je bilo med dvobojem vse huje. Da bi se izognila težji poškodbi, sem raje predala," je po predaji povedala še Bouchardova.

Eugenie Bouchard se je pogostokrat znašla tudi na naslovnicah revij.

Bila je ena najbolj perspektivnih igralk, potem pa …

V času njene dolgotrajne rehabilitacije nismo videli prav veliko fotografij s treningov. Le sem ter tja je omenjala, da napreduje pri svoji rehabilitaciji, sicer pa smo večinoma lahko videli fotografije z zabav in sprejemov.

Zdi se, da je včasih za eno najbolj perspektivnih igralk kmalu po vseh teh uspehih glavna prioriteta postalo manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Neprijetno situacijo je doživela avgusta na turnirju v Vancouvru, kjer so za njeno akreditacijo uporabili povsem neprimerno fotografijo. Sama je to sprejela s humorjem, pozneje pa so ji priskrbeli tudi akreditacijo s primernejšo fotografijo.

Teniška igra in trdo delo sta bila vse bolj na stranskem tiru, kar se je poznalo tudi pri rezultatih. Mnogi se danes sprašujejo, zakaj te energije pri njej ne vidijo na teniškem igrišču. V času rehabilitacije pa se je kanadska igralka preizkusila tudi kot strokovna komentatorka.

V letošnji sezoni je igrala na petih turnirjih. Še najdlje se je prebila na turnirju v Chennaiju, in sicer do četrtfinala. Preizkusila se je tudi na OP ZDA, a obstala v kvalifikacijah.