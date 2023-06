Vojna v Ukrajini je zelo zarezala tudi v šport. To še najbolj čutijo ukrajinske športnice in športniki, prav tako pa so v to vpeti oziroma večinoma kritizirani beloruski in ruski športniki. Tudi Darja Kasatkina, ki pozorno spremlja, kaj se dogaja doma.

Foto: Guliverimage

Odkrito je kritizirala vojaško invazijo na Ukrajino

Ruska teniška igralka Darja Kasatkina je nedavno odkrito spregovorila o strahu za svoje prijatelje, potem ko smo pred dnevi v Rusiji spremljali poskus vojaškega udara. Na turnirju v Eastbournu je bila 26-letna igralka ena najglasnejših, ki je obsodila invazijo na Ukrajino in vojno, ki se je približala njenim najbližjim. Razkrila je namreč, da njeni najboljši prijatelji živijo v mestu Voronež, ki je ob ukrajinski meji, 500 kilometrov od Moskve, kjer je bilo v zadnjih dneh vojno stanje.

Foto: Reuters Darja Kasatkina se je na OP Francije prebila do osmine finala, kjer jo je premagala Rusinja Jelina Svitolina. Zadnja se ni rokovala s svojo nasprotnico, jo je pa poraženka vseeno simpatično pozdravila nasprotnico z dvignjenim palcem.

Ne ve, koliko časa bo še trajalo

"Seveda me skrbi. Skrbi me za prijatelje, ki živijo v Voronežu. Bila sem precej zaskrbljena, saj so bili zelo prestrašeni. Tudi jaz sem bila, ker nisem mogla ničesar storiti. Razen tega, da jim ponudim, da gredo v moje mesto, ki je bolj oddaljeno. Očitno je, da je izkušnja Ukrajincev veliko hujša, ampak vseeno, jaz čutim isto. Zelo me skrbi za ljudi, ki jih imam rada," je razlagala trenutno enajsta igralka sveta.

"Je, kar je. Na žalost živimo v takšnem času in to je del našega življenja. Težko leto je in ne vemo, koliko časa bo še trajalo. Če sem iskrena, še ne vidim konca vojne. To moramo sprejeti."

Darja Kasatkina se med tenisom odklopi in ne razmišlja o vojnih grozotah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

S pomočjo tenisa se zna odklopiti

Kasatkina sicer priznava, da ji tenis pomaga, da odvrne pozornost od vojnih grozot. In ko je na igrišču, ne razmišlja o tem. "Pomaga mi, da se odklopim od vsega tega, potem ko sem od začetka vojne praktično vsak dan spremljala vse. V nekem trenutku sem bila preobremenjena in zato vsaj na igrišču poskušam odklopiti. To mi pomaga. Tudi ljudje, ki so okrog mene, se trudijo narediti normalno vzdušje. Kot sem že dejala, za vse je bilo težko leto," je še povedala Kasatkina.

Foto: Reuters Ruski in beloruski igralci lani kot del vladnih sankcij niso smeli igrati na britanskih travnatih turnirjih. Zaradi tega je tamkajšnja zveza prejela visoke denarne kazni od ATP in WTA, medtem ko so za nastope v Wimbledonu vsem tekmovalcem odvzeli točke za obe lestvici. Letos bomo ruske in beloruske igralce vendarle spremljali, a bodo morali vseeno upoštevati nekatera pravila. Igralkam in igralcem iz omenjenih dveh držav bo "prepovedano izražati podporo ruski invaziji na Ukrajino". Prav tako ne bodo smeli na turnirju sodelovati igralci, ki bodo za sodelovanje na turnirju prejeli "finančno pomoč iz Rusije ali Belorusije, vključno s sponzorstvom podjetij, ki jih upravljata ali nadzirata ti dve državi".

