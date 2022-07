Zaradi krojenja izidov 12 let suspenza

Nizozemski teniški igralec Max Wenders zaradi nameščanja izidov kar 12 let ne bo smel sodelovati na teniških turnirjih, plačati bo moral tudi 12 tisoč ameriških dolarjev kazni, so sporočili s pristojnega organa mednarodne agencije za integriteto v tenisu (International Tennis Integrity Agency).

Wenders je svoja dejanja priznal in ob tem potrdil, da je uničeval dokaze za svoje početje.

Nizozemski trener naj bi vplival na končne rezultate dvobojev. Kdaj in kje naj bi se to zgodilo in kateri igralci ali igralke so bili vpleteni, z omenjene mednarodne agencije niso sporočili.

Wenders je bil del ženske serije WTA, kjer je sodeloval z več igralkami.