Karolina Pliškova brez možnosti proti Igi Swiatek

V ženskem delu Wimbledona je bilo v četrtek precej pozornosti za dvoboj med Igo Swiatek in Karolino Pliškovo, ki po težji poškodbi kaže dobre igre. Vseeno pa proti branilki naslov ni imela nobenih možnosti za uvrstitev v tretji krog. Poljakinja je po vsega uri in 10 minutah zmagala s 6:1 in 6:3.

Čehinja Karolina Pliškova je pisala eno lepših zgodb letošnjega Wimbledona. Pred dvema letoma je zaradi hude poškodbe gležnja prestala dve operaciji, saj si je strgala vse vezi in obe tetivi. V prvem krogu je prikazala izvrstno igro, v drugem pa ni imela pravih možnosti proti Poljakinji Igi Swiatek.

Domače občinstvo je stiskalo pesti za Katie Swan, ko se je pomerila z nekdanjo zmagovalko OP Avstralije Madison Keys. A je Američanka po uri in pol zmagala s 6:1 in 6:4.

Zanimiv dvoboj nas čaka tudi med Mayo Joint in Alexandro Ealo. Mladi igralki bosta ponovili lanski razburljivi finale Eastbourna, v katerem je Avstralka rešila kar štiri zaključne žogice.

Veronika Erjavec v ženskih dvojicah

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Slovenske ljubitelje tenisa bo zanimal tudi nastop Veronike Erjavec, ki bo skupaj s Hrvatico Petro Marčinko igrala dvoboj prvega kroga ženskih dvojic. Nasproti jima bosta stali izkušena Rusinja Jekaterina Aleksandrova in obetavna Avstralka Maya Joint, ki veljata za favoritinji.

WImbledon, ženske, 2. krog:



Iga Swiatek (Pol, 3) - Karolina Pliškova (Češ) 6:1, 6:3

Madison Keys (ZDA, 26) - Katie Swan (VBr) 6:1, 6:4