Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., M. P.

Četrtek,
2. 7. 2026,
15.50

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Katarina Pliškova Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina tenis Madison Keys

Četrtek, 2. 7. 2026, 15.50

15 minut

Wimbledon (WTA), 4. dan

Karolina Pliškova brez možnosti proti Igi Swiatek

Avtorji:
B. B., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Wimbledon Iga Swiatek | Iga Swiatek | Foto Reuters

Iga Swiatek

Foto: Reuters

V ženskem delu Wimbledona je bilo v četrtek precej pozornosti za dvoboj med Igo Swiatek in Karolino Pliškovo, ki po težji poškodbi kaže dobre igre. Vseeno pa proti branilki naslov ni imela nobenih možnosti za uvrstitev v tretji krog. Poljakinja je po vsega uri in 10 minutah zmagala s 6:1 in 6:3.

Matteo Berrettini
Sportal Zdi se, da se Berrettini počuti vse bolje

Čehinja Karolina Pliškova je pisala eno lepših zgodb letošnjega Wimbledona. Pred dvema letoma je zaradi hude poškodbe gležnja prestala dve operaciji, saj si je strgala vse vezi in obe tetivi. V prvem krogu je prikazala izvrstno igro, v drugem pa ni imela pravih možnosti proti Poljakinji Igi Swiatek.

Domače občinstvo je stiskalo pesti za Katie Swan, ko se je pomerila z nekdanjo zmagovalko OP Avstralije Madison Keys. A je Američanka po uri in pol zmagala s 6:1 in 6:4.

Zanimiv dvoboj nas čaka tudi med Mayo Joint in Alexandro Ealo. Mladi igralki bosta ponovili lanski razburljivi finale Eastbourna, v katerem je Avstralka rešila kar štiri zaključne žogice.

Veronika Erjavec v ženskih dvojicah

Veronika Erjavec | Foto: Guliverimage Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Slovenske ljubitelje tenisa bo zanimal tudi nastop Veronike Erjavec, ki bo skupaj s Hrvatico Petro Marčinko igrala dvoboj prvega kroga ženskih dvojic. Nasproti jima bosta stali izkušena Rusinja Jekaterina Aleksandrova in obetavna Avstralka Maya Joint, ki veljata za favoritinji.

WImbledon, ženske, 2. krog:

Iga Swiatek (Pol, 3) - Karolina Pliškova (Češ) 6:1, 6:3
Madison Keys (ZDA, 26) - Katie Swan (VBr) 6:1, 6:4
đoković_thumb
Sportal Dekle je prebledelo: "Verjetno to le ni bila tako dobra šala" #video
Mira Andrejeva
Sportal Osaka spet navdušila, Andrejeva izpadla, Sabalenka se je namučila
Novak Đoković
Sportal Novak Đoković odpihnil Cicipasa, v tretjem krogu tudi Sinner

Katarina Pliškova Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina tenis Madison Keys
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.