Anja Apollonio v Montrealu tik pod stopničkami

Slovenska olimpijka Anja Apollonio, nedavno bronasta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, je na svetovnem pokalu v Montrealu osvojila četrto mesto na 200-metrski tekmi kajakašic.

Triintridesetletna Koprčanka se tokrat ni vmešala v boj za zmago. Slavila je nosilka dveh kolajn s SP Španka Sara Ouzande štiri stotinke sekunde pred Kitajko Yin Mengdie in šest pred Danko Frederikke Moercke. Apollonio je zaostala 34 stotink.

Matevž Manfreda in Anže Pikon, letos že bronasta na svetovnem prvenstvu za mlajše člane, pa sta prepričljivo dobila finale C na 500-metrski razdalji. Njuna prednost pred prvima zasledovalcema iz Urugvaja je znašala kar 1,33 sekund, izid 1:30,93 v finalu B, ki je bil na vrsti kot naslednja disciplina, bi tam pomenil drugi dosežek.

Že v soboto je Manfreda na 200-metrski razdalji osvojil peto mesto, Mia Medved pa na 500 metrov deveto.