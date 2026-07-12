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Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
16.51

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
kajak kanu Anja Apollonio

Nedelja, 12. 7. 2026, 16.51

40 minut

Sprint na mirnih vodah, Montreal

Anja Apollonio v Montrealu tik pod stopničkami

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anja Apollonio | Anja Apollonio je zasedla četrto mesto. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Anja Apollonio je zasedla četrto mesto.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenska olimpijka Anja Apollonio, nedavno bronasta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, je na svetovnem pokalu v Montrealu osvojila četrto mesto na 200-metrski tekmi kajakašic.

Triintridesetletna Koprčanka se tokrat ni vmešala v boj za zmago. Slavila je nosilka dveh kolajn s SP Španka Sara Ouzande štiri stotinke sekunde pred Kitajko Yin Mengdie in šest pred Danko Frederikke Moercke. Apollonio je zaostala 34 stotink.

Matevž Manfreda in Anže Pikon, letos že bronasta na svetovnem prvenstvu za mlajše člane, pa sta prepričljivo dobila finale C na 500-metrski razdalji. Njuna prednost pred prvima zasledovalcema iz Urugvaja je znašala kar 1,33 sekund, izid 1:30,93 v finalu B, ki je bil na vrsti kot naslednja disciplina, bi tam pomenil drugi dosežek.

Že v soboto je Manfreda na 200-metrski razdalji osvojil peto mesto, Mia Medved pa na 500 metrov deveto.

Anja Apollonio
Sportal Anja Apollonio v finale z drugim rezultatom polfinala
Mia Medved
Sportal V Kanadi odlična nastopa Mie Medved in Anje Apollonio
kajak kanu Anja Apollonio
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