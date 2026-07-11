Anja Apollonio v finale z drugim rezultatom polfinala

Slovenska olimpijka Anja Apollonio je na svetovnem pokalu kajakašic na mirnih vodah v Montrealu v polfinalu na 200 metrov zasedla drugo mesto in se gladko prebila v nedeljski finale, ki bo na sporedu ob 16.11 po srednjeevropskem času. Tri stotinke sekunde je bila hitrejša Danka Frederikke Moercke.

V soboto je v finalu A na 200-metrski razdalji že nastopil Matevž Manfreda in z zaostankom 55 stotink zasedel peto mesto. Razred zase so bili Srb Marko Dragosavljević, Italijan Andrea di Liberto, z enakim izidom sta zasedla prvo mesto, ter Litovec Arturas Seja, ki zaostal sedem stotink sekunde.

Na isti razdalji je v finalu A na 500 metrov nastopila tudi Mia Medved in osvojila deveto mesto. Prepričljivo je zmagala Nemka Pauline Jagsch. V dvojcu pa Apollonio in Medved ne nastopata več, saj sta prvi dan le izpolnili obveznost in se razveslali za zadnje mesto v skupini.

Anže Pikon je bil v finalu B na 500 metrov šesti in skupno 15. Skupaj z Manfredo pa je v polfinalu na 500 m zasedel osmo mesto in ga v nedeljo ob 15.24 čaka nastop v finalu C.