Hrvatica proti prvi igralki sveta, konec za Pegullo

V ženski konkurenci je za največje presenečenje poskrbela Kitajka Wang Xinyu, ki je izločila petopostavljeno Američanko Jessico Pegula s 6:4, 6:7 (7) in 6:1. Američanka Madison Keys, 12. nosilka, pa je Kitajko Wang Yafan ugnala s 6:2 in 6:2, Rusinja Darja Kasatkina, 14. nosilka, pa je tekmici iz Velike Britanije Yuriko Miyazaki dvakrat "zavezala kravato" in zmagala s 6:0 in 6:0.

Iga Swiatek, trenutno najboljša teniška igralka sveta, bo v drugem krogu turnirja igrala proti Hrvatici Petri Martić. Igralki se že kar dobro poznata, potem ko sta odigrali tri medsebojne dvoboje. Pričakovano je prav vse dobila Poljakinja, ki pa še nima zmage v Wimbledonu. Najdlje se je prebila lani do četrtfinala.

Zanimiv bo britanski obračun, ko bosta lopar prekrižali Katie Boulter in Harriet Dart, na delu bo tudi Kazahstanka Jelena Ribakina. Nasproti ji bo v drugem stala Nemka Laura Siegemund. Ribakina na je wimbledonski travi leta 2022 že okusila slast zmage.