V Wimbledonu bosta znani finalistki. Na osrednjem igrišču tudi Klepačeva.

V četrtek bosta med ženskimi posameznicami na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prvi bosta igrali Ashleigh Barty in Angelique Kerber, za njima pa še Karolina Pliškova in Aryana Sabalenka. Polfinalno vstopnico pa bo med mešanimi dvojicami lovila naša Andreja Klepač.

Letošnji wimbledonski turnir se počasi bliža koncu, saj bosta med dekleti danes znani finalistki najbolj prestižnega turnirja.

Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Ashleigh Barty in Angelique Kerber. Avstralka in Nemka sta do zdaj odigrali pet medsebojnih dvobojev, a statistika je na strani Kerberjeve (3:2). Bartyeva, prva nosilka turnirja, se do zdaj na sveti travi še ni prebila tako daleč, medtem ko je Angelique Kerber najprestižnejši turnir osvojila leta 2018.

Karolina Pliškova in Aryana Sabalenka se tudi že poznata, potem ko sta odigrali dva medsebojna dvoboja. Oba dvoboja sta igrali leta 2018 in dvakrat je bila boljša Sabalenka. Za obe igralki je to prvi polfinale v Wimbledonu.

Foto: Guliverimage

Klepačeva za polfinale

Od slovenskih predstavnikov v mešanih dvojicah igra še naša Andreja Klepač, ki je specialistka za igro v paru. V mešanih dvojicah je njen partner Nizozemec Jean-Julien Rojer. Njuna nasprotnika v četrtfinalu bosta Britanec Rajeev Ram in Američanka Desirae Krawczyk, ki sta postavljena kot sedma nosilca.