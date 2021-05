Verjetno bo držalo, da so Rogerju Federerju, enemu najboljših teniških igralcev vseh časov, šteti zadnji dnevi v vrhunskem tenisu. Po dolgem času ga bomo prihodnji teden gledali na OP Francije, kjer je zmagal le enkrat. Švicar je leta 2009 prvič in verjetno tudi zadnjič dvignil pariško lovoriko. Vrnili se bomo v leto 2009, ko je Federer doživel eno najbolj čustvenih zmag.

"Realen sem in vem, da ne bom zmagal na OP Francije," je pred letošnjim OP Francije izjavil Federer in dal vedeti, da na rdečem pesku nima pravih možnosti še za en podvig. Leta 2009, ko mu je nekoliko na roko šel tudi scenarij turnirja, je razmišljal drugače – veliko bolj zmagovalno.

Leta 2009 se je vse odvijalo po njegovih željah, a se je moral vseeno zelo potruditi za končno zmago. Foto: Guliverimage

Ob prejemu lovorike so Federerja premagala čustva. Foto: Guliverimage

Tudi v športu ni nič drugače. Lahko ste najboljši vseh časov, a se vam lahko nekatere stvari vseskozi izmikajo. Ne glede na to, kolikokrat poskusite. A najboljši športniki so tisti, ki vztrajajo in nikoli ne obupajo, četudi so pred tem doživeli boleče poraze. Za Federerja je bila pot do zmage na OP Francije ena najtežjih, če ne najtežja.

Od leta 2005 do leta 2008 ga je v Parizu vedno ustavila ista ovira (2006, 2007 in 2008 sta z Nadalom igrala v finalu). To ni bil nihče drug kot Rafael Nadal, ki je na največjem peščenem turnirju do zdaj zmagal 13-krat. Za Rogerja so bili to zelo boleči porazi. A leta 2009 je bilo drugače, zvezde so bile naklonjene Baselčanu, potem ko se je na račun drugega igralca izognil Nadalu.

Tistega leta je Federer v finalu turnirja v Madridu premagal Rafaela Nadala, kar je bila dobra popotnica za Pariz. Vseeno so številni pričakovali ponovno zmago Nadala, medtem ko je bilo pri Federerju videti, da se je nekako že sprijaznil, da v Parizu ne bo nikoli dvignil velike lovorike.

Šved pripravil šokantno presenečenje "Ne, ni se mi še zahvalil. Še vedno čakam," se je pred leti pošalil Soderling, po tem, ko so ga vprašali, ali se mu je Federer zahvalil za "uslugo". Foto: Gulliver/Getty Images

A v osmini finala je prišlo do enega večjih presenečenj. Švedski teniški igralec Robin Soderling je nepričakovano po štirih nizih premagal kralja peska in na ta način Federerju na široko odprl vrata do tako želene pariške lovorike. Takrat so mnogi domnevali, da je Nadal imel težave s kolenom, nanj pa naj bi močno vplivala tudi ločitev njegovih staršev. Kakorkoli že, Soderling je odigral izjemen tenis in zmaga je bila povsem zaslužena.

"Ne, ni se mi še zahvalil. Še vedno čakam," se je pred leti pošalil Soderling, po tem, ko so ga vprašali, ali se mu je Federer zahvalil za "uslugo". "Ko je videl, da sem premagal Rafo, je bil seveda zaradi tega vsaj malo vesel. Morda bi on Nadala premagal tudi v finalu. Kdo ve?" se je še vprašal Soderling.

Ko je bil povsem izgubljen, se mu je uspelo vrniti

Čeprav se je zdelo, da ima Federer na široko odprta vrata do zmage, je bila pot do tja vse prej kot lahka. V uvodnih treh krogih ni imel večjega dela. A v osmini finala sta s Tommyjem Haasom pokazala enega najbolj razburljivih dvobojev v Parizu. Nemec je vodil že z 2:0 v nizih, Federer se je čudežno vrnil in "ostal med živimi" (6:7, 5:7, 6:4, 6:0, 6:2). Zanj je bila to verjetno prelomna točka na turnirju.

V četrtfinalu se je z dokaj lahko zmago nad domačinom Gaelom Monfilsom prebil do polfinala. Tam ga je čakala še ena zelo težka naloga. Nasproti mu je stal visokorasli Juan Martin del Potro. Argentinec je vodil že z 2:1 v nizih. A tisti dan se je zdelo, da nihče ne more premagati Švicarja. Vrnil se je v igro, zmagal po petih nizih in se prebil še v svoj četrti finale na Roland Garrosu.

Leta 2009 je na OP Francije Federer dobil svoj 14. turnir za grand slam. Danes jih ima v svoji vitrini dvajset. Foto: Guliverimage

Padec na kolena in solze sreče

Za razliko od prejšnjih finalnih nastopov mu je tokrat nasproti stal Robin Soderling. Glede na to, da je tri leta pred tem v finalu vedno "pokleknil", je bil veliko večji pritisk pri Federerju. Na kocki je bilo več kot kdajkoli prej. Vsak napačen korak ali poraz v finalu bi ga spremljal do konca življenja.

Federer je tisto leto še zadnjič stopil na osrednje igrišče. Pokazal je vrhunski tenis in Soderlinga odpravil v treh nizih (6:1, 7:6, 6:4). Po zadnji točki je v solzah padel na kolena, saj se je zavedal, da bo domov odnesel še edino lovoriko s turnirjev za grand slam, ki mu je manjkala v vitrini. Tistega leta je postal šele šesti igralec v zgodovini, ki je zmagal na vseh štirih turnirjih za grand slam. Takrat je dosegel svojo štirinajsto zmago na teh turnirjih in se izenačil s Petom Samprasom.

"Dolgo časa je trajalo, in vesel sem, da sem jo dobil." Foto: Guliverimage

Dolgo časa je trajalo

"Mislim, da je to izjemen dosežek. Zelo ponosen sem na svojo kariero. Dosegel sem več, kot sem si kdajkoli mislil. Kot deček sem sanjal, da bom nekega dne zmagal Wimbledon. Zmagal sem ga petkrat (do leta 2009, op. p.). Zmagati Roland Garros, še edino manjkajočo lovoriko, to je neverjeten občutek."

"Čakanje vsa ta leta zagotovo močno vpliva na zavedanje, kako pomembna je ta lovorika. Dolgo časa je trajalo, in vesel sem, da sem jo dobil. Zelo sem ponosen," je leta 2009 po pariški zmagi povedal danes 39-letni Federer. Dve leti za tem (2011) je v Parizu še enkrat igral v finalu, a tudi takrat ni mogel "preskočiti" Rafaela Nadala.

Danes ima Federer v svoji vitrini 20 zmag za grand slam, tako da sta z Rafaelom Nadalom izenačena, z 18 zmagami na turnirjih velike četverice jima sledi Novak Đoković.

Letos ga bomo lahko spet gledali na pariškem pesku. Foto: Guliverimage

Federer v zadnjem času zaradi dvojne operacije kolena ni prav veliko igral. Letos je odigral le tri dvoboje, razmerje zmag in porazov pa je 1:2. Zdi se, da še ni našel ritma, in priznal je, da bi bilo povsem nerealno pričakovati zmago na OP Francije. Turnir na pariškem pesku je v svoji karieri dobil le enkrat. Poudaril je, da so njegovi glavni cilji turnirji na travi. "Sezona se zame dejansko začne na travi," je dejal osemkratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu. Dodal je, da mu je trenutno najpomembneje, da se je vrnil na turnejo in da lahko trenira z najboljšimi teniškimi igralci, ter tudi to, kako bo letos na pariškem pesku, kjer bo tekmoval že 19. v karieri.