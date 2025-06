Vroča četrtfinalna obračuna na OP Francije

Na teniškem OP Francije bodo ženske igrale za polfinalne vstopnice. Kot prvi se bosta pomerili Aryna Sabalenka in Qinwen Zheng, za njima pa še Elina Svitolina in Iga Swiatek.

Na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier nas čakata dva izjemno napeta četrtfinalna dvoboja ženskega dela. Že ob 11. uri bosta loparje prekrižali Arina Sabalenka in Kitajka Zheng Qinwen.

Belorusinja bo skušala nadaljevati svojo izjemno igro, potem ko je z uvrstitvijo med najboljših osem postala prva igralka po Sereni Williams (2014–2017), ki je dosegla deset zaporednih četrtfinalnih nastopov na turnirjih za grand slam. Pomemben je tudi podatek, da je vse štiri dosedanje dvoboje dobila brez izgubljenega niza. A tokrat jo čaka vse prej kot lahka naloga. Zheng Qinwen jo je namreč premagala v četrtfinalu v Rimu. Kako bo tokrat?

Drugi dvoboj bo potekal med prvo nosilko in štirikratno zmagovalko OP Francije, Igo Swiatek, in izkušeno Ukrajinko Elino Svitolino. Obe igralki sta do tega obračuna izgubili le en niz. Svitolina je v osmini finala presenetila četrto nosilko Jasmine Paolini, zato gre lahko v četrtfinalni dvoboj še bolj samozavestna. Njun medsebojni izid v zmagah je 3:1 za Poljakinjo.

OP Francije, WTA, četrtfinale Aryna Sabalenka (Blr, 1) – Qinwen Zheng (Kit, 8)

Elina Svitolina (Ukr, 13) – Iga Swiatek (Pol, 5)

