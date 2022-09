Vrnila se je in spila kar dva zaporedoma #video

Na teniškem OP ZDA je na tribunah zelo bučno in večkrat tudi zelo zanimivo. V soboto je bilo v središču pozornosti dekle, ki ga poznamo že od lani. Letos je zvrnilo kar dva vrčka piva. Vse glasnejše so tudi kritike zaradi vsega cirkusa na turnirju.

Megan Lucky je že lani na OP ZDA opozorila nase. Ko se je zagledala na velikem zaslonu, je pograbila pivo svojega partnerja in ga spila na dušek. Video njenega pitja piva je kmalu postal viralen na družbenih omrežjih, svetlolaso dekle pa je dobilo vzdevek Beer Girl.

Američanka je tudi letos požela veliko zanimanja, ko je spila kar dva vrčka piva zaporedoma. Megan je čez noč postala slavna, saj ima na svojem profilu na Instagramu več kot 30 tisoč sledilcev. Gledalci so očitno pripravljeni storiti marsikaj, da dobijo pet minut slave.

Francoski trener: Kot v živalskem vrtu

Nad vsem cirkusom, ki se dogaja na OP ZDA, vsi niso navdušeni. Eden izmed njih je trener Bastien Fazincani. Ta meni, da je na prizorišču postalo kot v živalskem vrtu. Po njegovem mnenju igralci nimajo več svojega prostora. Šlo je tako daleč, da se ne morejo niti normalno pogovarjati, se spočiti ali jesti.

"Vseskozi smo v gneči. Vsi imajo dostop kamorkoli: agenti, sponzorji, prijatelji, znanci in preostali. Takoj ko pridete do akreditacije, je to to. Številni ljudje, ki ne bi smeli biti tukaj, so tukaj, torej v prostorih, ki bi morali biti namenjeni samo igralcem in njihovemu osebju. Veliko težje je delati. Tukaj je kot v živalskem vrtu. Več je atrakcij kot tenisa. Ljudje tudi nimajo občutka. Prekinejo vas sredi pogovora z igralcem in ne razumejo, da delate, počivate ali pa se osredotočate," je povedal francoski teniški strokovnjak.

Na tribunah OP ZDA je vedno pestro. Foto: Guliverimage/Getty Images

Pred dnevi aretirali moškega s pištolo

V soboto so ameriški mediji objavili, da se je na prizorišču pojavil moški s pištolo, potem ko se je mimo pripeljal z avtomobilom. Triindvajsetletnega Ricarda Betancurja jim je uspelo ujeti in aretirati. Ta naj bi imel pri sebi tudi mamila in je že v kazenskem postopku.