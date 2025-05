Primer Jannika Sinnerja je v zadnjih mesecih buril duhove. Spomnimo, Sinner je bil marca 2024 pozitiven na testu za prepovedani steroid klostebol, ob tem pa je Italijan pojasnil, kako so se sledi tega anabolika znašle v vzorcih: šlo naj bi za naključno onesnaženje z ročno masažo, ki jo je izvajal član njegove ekipe. Agencija za teniško integriteto (Itia) je sprejela njegovo razlago, ki jo je Svetovna protidopinška agencija (Wada) izpodbijala pred mednarodnim športnim razsodiščem Cas v Lozani in zahtevala suspenz od enega leta do dveh let.

V začetku februarja sta Sinner in Wada dosegla dogovor o trimesečnem suspenzu, ki se bo končal 4. maja, dogovor pa je kritiziralo več igralcev – aktivnih in upokojenih. Kljub temu se je 23-letnemu Italijanu zdaj kazen iztekla, pred svojo vrnitvijo na igrišča pa je spregovoril tudi s predstavniki sedme sile.

Svojo zadnjo tekmo v profesionalnem svetu tenisa je odigral 26. januarja, ko je v finalu Odprtega prvenstva Avstralije premagal Aleksandra Zvereva, nato pa sprejel že omenjeni suspenz. Kljub dopinškemu suspenzu je ostal številka 1 na teniški lestvici ATP s precejšnjo prednostjo pred zasledovalci. "Zdaj sem res povsem v središču pozornosti in to je zame zelo čuden občutek. Ampak lepo se je vrniti. Moja ekipa in jaz smo srečni," je dejal na konferenci pred začetkom turnirja ATP Masters 1000 v Rimu, kjer se bo vrnil na tekmovanja.

Kljub kazni je ostal na prvem mestu lestvice ATP. Foto: Guliverimage

Težko sprejel kazen

Vodilni na lestvici ATP je razkril, da je težko sprejel kazen. "Sprva nisem želel tega sporazuma. Ampak odločitev je bila na vse ali nič. Zavedal sem se, kaj se je zgodilo, in včasih moraš iz najslabšega položaja sprejeti najboljše. Vesel sem, da je konec," je dejal. Triindvajsetletnik iz San Candida je priznal, da obdobje suspenza zanj ni bilo lahko. "Minili so dolgi trije meseci. Sprva nisem vedel, kaj naj počnem s toliko prostega časa. Obenem pa sem bil vesel, da sem lahko ta čas preživel z družino in prijatelji. Zelo sem zadovoljen, kako je minil ta čas, čeprav ni bilo preprosto," je dodal.

"Na začetku suspenza sploh nisem gledal tenisa, nisem gledal turnirjev v Indian Wellsu in Miamiju, spremljal sem le rezultate. Tenis sem začel gledati po turnirju v Madridu, pa še to le izbrane dvoboje." Seveda so pričakovanja italijanskih navijačev glede nastopa njihovega idola v Internazionali BNL d'Italia ogromna, a Sinner ostaja previden. "Moja pričakovanja glede tega turnirja so zelo nizka. Najprej moram odigrati dvoboj, da vidim, na kakšni ravni sem. Potem bom imel sliko svoje igre," pravi Sinner.

"Pritisk bo zagotovo prisoten, sploh glede ravni moje igre. Ampak nimam skrbi, preprosto sem vesel, da sem tukaj. Nisem tukaj, da bi premagal vse, tukaj sem, da se preizkusim," je dodal Sinner, ki bo svojo prvo tekmo po suspenzu odigral v soboto, njegov nasprotnik pa bo ali Mariano Navone ali Federico Cina.

Preberite še: