Vnovičen poskus Serene Williams za 24. lovoriko za grand slam

To lovi že nekaj časa, a je bila do zdaj neuspešna. Po koronakrizi je odigrala dva turnirja, na zadnjem (Western & Southern Open) se je prebila do osmine finala, kar je bilo pod njenimi pričakovanji. Njena prva nasprotnica na OP ZDA bo Kristie Ahni iz ZDA. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivo bo spremljati tudi povratnico Kim Clijsters, ki se je pri 37 letih vrnila na teniška igrišča. Clijstersova je dobila posebno povabilo organizatorjev, njena nasprotnica pa bo Rusinja Ekatarina Aleksandrova.

Druga nosilka turnirja Sofia Kenin bo igrala proti Yanini Wickmayer, ki je leta 2009 igrala že v polfinalu. Na delu bo tudi najboljša hrvaška teniška igralka Donna Vekić. Ta bo v uvodnem krogu igrala proti Kristini Pliškovi.