Verjetno si ni želela ravno Italijanke

Tretja nosilka Jessica Pegula je morda upala na lažji drugi krog kot igranje proti Italijanki Camili Giorgi, četrtfinalistki Wimbledona leta 2018. Pegula je v prvem krogu premagala ameriško tekmico Danielle Collins, medtem ko je Giorgijeva izločila Francozinjo Alize Cornet. Igralki sta odigrali že devet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček pa ima Američanka (7:2).

Zanimivo bo videti dvoboj Clare Tauson in Leylah Fernandez, ki se poznata že iz mladinskih let. Danes sta Tausonova in Fernandezova stari 20 let in se prebijata v svet profesionalnega tenisa. Obe sta že dosegli nekaj velikih uspehov, v zadnjem času pa imeli tudi nekaj poškodb. To bo zanju sicer prvi medsebojni dvoboj na tej ravni.

Zanimivi dvoboji: Camila Giorgi (ITA) - Jessica Pegula (ZDA, 3)

Caroline Garcia (FRA, 5) - Anna Blinkova (RUS)

Marketa Vondrousova (CZE) - Daria Kasatkina (RUS, 9)

Irina Šimanovič (BLR) - Arina Sabalenka (BLR, 2)

Storm Hunter (USA) - Elina Svitolina (UKR)

Leolia Jeanjean (FRA) - Elina Avanesjan (RUS)

