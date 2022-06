V stotih letih se je dogajalo marsikaj

Osrednje teniško igrišče v Wimbledonu letos praznuje 100. obletnico obstoja. V vseh teh letih se je na najbolj prestižnem turnirju zgodilo veliko epskih dvobojev, dogajale so se tudi stvari, ki niso imele prave povezave s teniško igro. Sprehodili smo se skozi zgodovino in zbrali nekaj zanimivih dogodkov.

Zadnja velika pridobitev osrednjega stadiona, ta je bil zgrajen leta 1922 v pičlih devetih mesecih, je premična streha, ki so jo namestili leta 2009. Stoletnico bodo obeležili v nedeljo, 3. julija. Na slovesnosti bodo v ospredju tudi britanska teniška imena, ki so slavila na prestižnem turnirju - Fred Perry, Ann Jones, Virginia Wade in Andy Murray.

Teniški turnir v Wimbledonu je pred vrati, kjer se bodo zbrali vsi najboljši teniški igralci. Turnir v All England Clubu je vedno nekaj posebnega in tudi letos ne bo drugače. Že pred začetkom turnirja je veliko prahu dvignila odločitev tamkajšnjih organizatorjev. Ti so se odločili, da zaradi vojne v Ukrajini ruski in beloruski igralci in igralke ne bodo smeli igrati na turnirju. Ob tem so se pri združenju ATP in WTA odločili, da letos ne bodo upoštevali točk za ATP in WTA lestvico.

Prvič v zgodovini lahko trenirajo na osrednjem igrišču

Že letos je prišlo do zgodovinskega mejnika na osrednjem igrišču, saj lahko igralke in igralci prvič v zgodovini trenirajo na osrednjem igrišču. Razlog za to je, da so se v preteklih letih igralci vse pogosteje pritoževali, da je osrednje igrišče zelo spolzko, prihajalo pa je tudi do poškodb. Lani smo lahko videli, kako nesrečno se je poškodovala Serena Williams.

Čast prvega treninga na osrednjem igrišču sta doživela Rafael Nadal in Matteo Berrettini, ki sta na osrednjem igrišču preživela 45 minut.

Boris Becker je slavil pri 17 letih. Foto: Guliverimage/Getty Images

Sedemnajstletnik Becker je spisal zgodovino

Boris Becker, nemški teniški igralec, je kot 17-letnik zmagal prestižni Wimbledon. "Nisem se zavedal, kaj sem dosegel, nisem dojemal vsega skupaj, ampak sem vedel, da mi bo to spremenilo življenje." Boris Becker je 7. julija leta 1985 kot 17-letni fant zmagal na sveti travi, potem ko je po štirih nizih (6:3, 6:7, 7:6, 6:4) premagal Američana Kevina Currena. Še vedno ostaja najmlajši zmagovalec najprestižnejšega turnirja v teniški karavani.

Becker je moral pred kratkim za dve leti in pol v zapor. V Londonu živeči štiriinpetdesetletni Nemec je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka.

Andy Murray je prekinil 77 letno britansko sušo.

Po 77 letih dobili domačega zmagovalca

Britanski ljubitelji tenisa so morali kar 77 let čakati na domačega zmagovalca. Suša je trajala vse od leta 1936. Leta 2013 je to uspelo Andyju Murrayju, potem ko je v dramatičnem finalu premagal Novaka Đokovića. Pred njim je kot zadnji Britanec slavil Fred Perry.

Zmagati danes je bilo nekaj neverjetnega, še zlasti po tako zahtevnem dvoboju in dolgih izmenjavah in igrah. V tem trenutku še ne dojemam prav dobro, kako mi je uspelo dobiti zadnjo igro, ko je imel Novak tri priložnosti za 'break'. Zelo sem vesel, da mi je uspelo," je po veličastni zmagi povedal Murray, ki bomo tudi letos lahko gledali na turnirju.

Jana Novotna Foto: Guliverimage/Getty Images

Solze, ki se jih bodo vedno spominjali

Češka teniška igralka Jana Novotna, ki je veliko prekmalu zapustila ta svet, se je posebej zasidrala v srca navijačev leta 1993, ko je v finalu igrala proti Steffi Graf. V tretjem, odločilnem nizu je Čehinja vodila s 4:1 in kazalo je že, da bo dobila turnir na sveti travi. V nadaljevanju je Nemka dobila pet iger zapored in nepričakovano zmagala z izidom 7:6 (6), 1:6, 6:4. Ko je na razglasitvi na igrišče prišla kot poraženka, so jo oblile solze. Vojvodinja jo je objela in ponudila svojo ramo. Novotna je pozneje razkrila, da ji je takrat dejala, da ji bo enkrat uspelo. Čeprav je leta 1997 izgubila proti Martini Hingis, ji je leto pozneje vendarle uspelo.

Končala sta v mraku

Finale leta 2008 velja za enega največjih dvobojev v zgodovini tenisa. Takrat sta se v velikem finalu udarila Roger Federer in Rafael Nadal. Tisti dvoboj je po petih nizih dobil Španec, ki je moral pred tem dve leti zapored Švicarju priznati premoč. Tisti dvoboj se je zaradi prekinitev končal v mraku. Rafael Nadal in Roger Federer sta se nazadnje v Wimbledonu pomerila leta 2019 v polfinalu. Takrat je bil boljši Federer.

Melissa Johnson je leta 1996 finalistoma ukradla šov.

Dekle, ki je še pred začetkom finala ukradla vso pozornost

Ob velikem teniškem finalu v Wimbledonu se za ljubitelje tenisa po navadi ustavi čas. Leta 1996 je bilo drugače, potem ko je dekle z imenom Melissa Johnson obema finalistoma na svojevrsten način že pred začetkom dvoboja ukradlo šov.

V moškem finalu, 7. julija 1996, sta se nekoliko presenetljivo znašla Nizozemec Richard Krajicek in Američan Malivai Washington. Tisti finale je Krajicek dobil suvereno po treh nizih, ampak za potezo dneva je poskrbela 23-letna študentka.

Ko sta glavna akterja pred ogrevanjem za fotografe pozirala pri mreži, je Melissa preskočila ogrado in skoraj povsem gola tekala na najbolj prestižnem teniškem osrednjem igrišču. Na sebi je imela namreč le majhen bel predpasnik in je na "sveti travi" mahala občinstvu.

Goran Ivanišević je slavil leta 2001. Foto: Guliverimage

Bil je pozabljen od vseh, nato pa velika zmaga

Leta 2001 smo lahko videli eno največjih senzacij na wimbledonskem turnirju. Zakuhal jo je legendarni Hrvat Goran Ivanišević, ki je v finalu po petih nizih (6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7) premagal Avstralca Patricka Rafterja.

9. junija 2001 ob 16.08 je bila vsa Hrvaška na nogah. Goran Ivanišević je šele na svojem četrtem wimbledonskem finalu osvojil največjo lovoriko v tenisu. Goran Ivanišević in Patrick Rafter sta takrat poskrbela za enega najbolj dramatičnih dvobojev v finalu Wimbledona. Tistega leta so finale igrali v ponedeljek, saj je organizatorjem nagajal dež. To je bil tudi zadnji finale, ki se je igral v ponedeljek.

Martina Navratilova ima v Wimbledonu rekordnih devet zmag. Foto: Gulliver/Getty Images

Devet zmag Martine Navratilove

Martina Navratilova, nekdanja vrhunska teniška igralka, še vedno drži rekord v zmagah v Wimbledonu. Ta je na sveti travi slavila devetkrat v 13 letih. Zadnji prestižni naslov je osvojila leta 1990, ko je imela 33 let.

Arthur Ashe

Arthur Ashe je leta 1975 postal prvi temnopolti zmagovalec Wimbledona med posamezniki. V ameriškem finalu je premagal Jimmyja Connorsa s 6:1, 6:1, 5:7 in 6:4.

Čeprav Ashe Connorsa do wimbledonskega finala ni še nikoli zmagal, je odigral skoraj popolno partijo ter osvojil prestižno zmago in deset tisoč funtov nagrade.