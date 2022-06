Dvojna sreča za Rafaela Nadala

Nadal že leta trpi za težavo v stopalu, imenovano Müller-Weissov sindrom, gre za redko in degenerativno stanje, ki prizadene kosti v stopalih. Zaradi težav s poškodbo je bilo tako zadnje dni v zraku glavno vprašanje, ali bo Španec lahko nastopil na sveti travi v Wimbledonu. "V zadnjem tednu treningov sem videl, da obstaja možnost. Moj namen je igrati v Wimbledonu," je svoje navijače razveselil 36-letni Nadal. Španec bo tako v ponedeljek odpotoval v London in igral na razstavnem dogodku v Hurlinghamu, ki se začne v torek. Dvakratni prvak Wimbledona je treniral na travnatih igriščih na Majorki, da bi preizkusil svojo kondicijo. "Srečen sem, že en teden nisem šepal," je v smehu razlagal Nadal.

Seeing Rafa Nadal back training on grass ahead of Wimbledon 🤩🌱@RafaelNadal | #Wimbledon pic.twitter.com/Uq50VmrLZY — Eurosport (@eurosport) June 17, 2022

Španec je po zmagi na OP Francije prejšnji teden odpotoval v Barcelono, da bi začel "pulzno radiofrekvenčno stimulacijo", zdravljenje, namenjeno zmanjševanju bolečin. Zdravljenje pomeni, da so bili živci okoli območja Nadalove poškodbe "začasno otrpli". "Pri zdravljenju sem opazil spremembe – še vedno imam čudne občutke, včasih ne čutim stopala, a bolečina, ki mi ni omogočala, da bi nosil težo na nogi, je popustila. V Wimbledonu nisem igral že tri leta in sem zelo navdušen. Ne vem, kaj se lahko zgodi čez pet dni, previden sem, a verjamem, da bom na turnirju in se bom boril za novo trofejo. Moj namen je igrati v Wimbledonu, nato v Kanadi in nato na OP ZDA," je bil na novinarski konferenci jasen Nadal.

Z ženo Mario (na sliki levo) pričakujeta prvega otroka. Foto: Reuters

Postal bo oče

Na travi na turnirjih ni igral že tri leta. "Prvi trije krogi bodo ključni, čeprav sem si na Rolandu Garrosu pridobil veliko samozavesti. A trava je nekaj drugega. Tenis je precej nepredvidljiv šport. Bili so časi, ko so bile stvari malo nepredvidljive, saj so se v zadnjih letih za pomembne turnirje borili trije ali štirje igralci, a tudi tega je konec. Ves čas se dogajajo nepričakovane stvari," je dejal Nadal in potrdil tudi novico, da z dolgoletno partnerico Mario pričakujeta naraščaj.

"Res je, postal bom oče, vse se odvija tako, kot se mora," je z zadovoljstvom sporočil Španec, ki se je nato povsem osredotočil na vprašanja, povezana s tenisom. "Moj namen je igrati v Wimbledonu. Zdravljenje in teden treningov mi dajeta vero v to. V London ne bi šel, če ne bi hotel igrati," je bil še jasen Nadal.

Španski teniški igralec je do zdaj dvakrat zmagal v Wimbledonu, leta 2008 in 2010. Z 22 zmagami na turnirjih za veliki slam med posamezniki je prehitel tako Rogerja Federerja kot Novaka Đokovića, ki ostajata pri 20 naslovih.

