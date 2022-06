Problematičnemu Avstralcu spet popustili živci #video

Nick Kyrgios je imel na obračunu proti Stefanosu Cicipasu spet svojih pet minut. Avstralec je v drugem krogu Halleja igral proti Grku, v drugem nizu pa mu je pošteno zavrela kri. Medtem ko je Grk serviral pri rezultatu 30:0, je Avstralec odšel po brisačo, ob tem pa dobil opozorilo glavnega sodnika, ker je presegel dovoljeni čas. Čeprav je to vedel, je zraven dodal še piker komentar, v katerem se je obregnil ob Španca Rafaela Nadala, za katerega je znano, da si pred vsakim servisom vzame veliko časa za pripravo. "Ni mi mar, vedno čakam. Kadarkoli igram proti Rafi, ga vedno čakam," je jezno zamrmral Kyrgios.

I do think the chair umpire was quick to give Nick Kyrgios a time violation when he went to wipe his face with his towel, but it's annoying when he acts like a baby and goes and sits down in protest.🎾 #ATPTour pic.twitter.com/Epi0cKBk65