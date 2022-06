Organizatorji nemočni: Rusinja bo vseeno lahko igrala

Organizatorji Wimbledona so spoznali, da ruski teniški igralki vendarle ne morejo prepovedati igrati na letošnjem Wimbledonu, potem ko je v Moskvi rojena Natela Dzalamidze spremenila državljanstvo. Spomnimo, da so pred časom organizatorji Wimbledona ruskim in beloruskim igralcem zaradi invazije na Ukrajino prepovedali igrati na "sveti travi".

Dzalamidze je še na OP Francije igrala kot Rusinja pod nevtralno zastavo in v Wimbledonu ne bi smela igrati. Tako kot ostali beloruski in ruski igralci, tudi Daniil Medvedjev, trenutno prvi igralec sveta.

Natela Dzalamidze je v preteklosti igrala tudi v paru z našo Kajo Juvan. Lani sta celo dobili turnir v Romuniji (Cluj-Napoca). Foto: Guliverimage

Prevzela je gruzijsko državljanstvo

A 29-letna teniška igralka je naredila vse, da bi lahko vseeno zaigrala na najbolj prestižnem turnirju na teniški turneji. Trenutno 43. igralka sveta med dvojicami je prevzela gruzijsko državljanstvo in si s tem zagotovila nastop v All England Clubu. Tamkajšnji organizatorji so že priznali, da v tem primeru ne morejo storiti ničesar.

Natela Dzalamidze v svojih zapisih poudarja, da ima zelo rada tenis.

Že aprila so sporočili, da bodo zavrnili prijave

Organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu so že aprila sporočili, da ruski in beloruski teniški igralci to leto niso zaželeni v Wimbledonu. Prepoved igranja se do preklica nanaša tudi na preostale teniške turnirje v Veliki Britaniji.

"V imenu All England Cluba in pravnega odbora turnirja bi radi izrazili našo podporo vsem, ki so prizadeti zaradi vojne v Ukrajini in v teh šokantnih in težkih časih," so uvodoma zapisali v sporočilu za javnost.

"V okoliščinah neupravičene vojaške agresije bi bilo za ruski režim nesprejemljivo, da bi imel kakršnokoli korist od vpletenosti ruskih ali beloruskih igralcev na turnirju. Zato moramo z globokim obžalovanjem zavrniti prijave ruskih in beloruskih igralcev za nastop v Wimbledonu," so zapisali.

Wimbledon Foto: Reuters

Združenji WTA in ATP se ne strinjajo s takšno odločitvijo

Po tem ukrepu sta se odzvali združenji ATP in WTA, potem ko sta se odločili, da na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu ne bosta delili točk za računalniško lestvico. V ATP in WTA so prepričani, da posamezni športniki, ki sodelujejo v športu, ne smejo biti kaznovani zaradi svoje narodnosti in odločitev oblasti v njihovih državah.

"Možnost igralcev katerekoli narodnosti, da se udeležijo turnirjev na podlagi rezultatov in brez diskriminacije, je temeljna za našo turnejo. Odločitev Wimbledona, da ruski in beloruski igralci to poletje tam ne bodo smeli tekmovati, spodkopava naša načela in celovitost sistema dodeljevanja točk za lestvico ATP," so pri ATP zapisali v izjavi za javnost. Dodali so, da kljub temu puščajo priprta vrata, v kolikor pride do spremembe odločitve organizatorjev največjega turnirja na svetu.